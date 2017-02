Börsenplätze STADA-Aktie:



Haar (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die STADA-Aktie (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) unter die Lupe.Seit gefühlt 15 Jahren solle STADA übernommen werden. Sei es jetzt (endlich) soweit? Immer wieder habe es Gerüchte gegeben, dass der Generika-Konzern aus Bad Vilbel aufgekauft werde. Mögliche Aufkäufer seien entweder Pharmaunternehmen oder Unternehmen aus der Private Equity-Szene gewesen. Nunmehr scheinen sich die Übernahmegespräche zu verdichten und könnten weit fortgeschritten sein.Das Unternehmen habe verkündet, dass ergebnisoffene Gespräche mit zwei potenziellen Interessenten für die STADA Arzneimittel AG aufgenommen würden. Zu den beiden Interessenten würden die Heuschrecken Cinven Partners LLP und Advent International Corporation zählen. Cinven habe einen indikativen Angebotspreis von 56.00 Euro je STADA-Aktie in den Raum gestellt. Zum Angebot von Advent sei bisher nichts bekannt. Beim Preis von 56 Euro werde STADA insgesamt mit 3.5 Mrd. Euro bewertet. Das erscheine kurzfristig ein durchaus fairer Kaufpreis zu sein. Sollte indes ein Wettbieten um STADA beginnen, in das sich noch das eine oder andere Pharmaunternehmen einmischen könnte, sei durchaus noch mehr drin. Die Experten würden allerdings davon ausgehen, dass STADA dieses Mal tatsächlich vom Hof gehe und auch übernommen werde. Zahlreiche Investoren in der Aktie würden sicherlich gerne abgeben. Lege der Aufkäufer vielleicht noch einen Schnaps drauf, also 60 Euro plus X, dürfte die Akte STADA zumindest an der Börse geschlossen werden.In den ersten neun Monaten des Jahres 2016 habe das Unternehmen einen Umsatz von über 1,5 Mrd. Euro erzielt. Das operative EBIT habe bei 173 Mio. Euro und das EBITDA bei 289 Mio. Euro gelegen. Der bereinigte Nettogewinn habe einen Wert von 139.9 Mio. Euro erreicht. Für das Gesamtjahr 2016 habe CEO Matthias Wiedenfels ein leichtes Wachstum bei dem um Währungs- und Portfolioeffekte bereinigten Konzernumsatz und dem bereinigten EBITDA prognostiziert. 2015 habe der Umsatz bei 2,1 Mrd. Euro und das bereinigte EBITDA bei fast 400 Mio. Euro gelegen. Netto rechne er mit einem bereinigten Konzerngewinn von mindestens 180 Mio. Euro.Bis zum Jahr 2019 habe sich Wiedenfels das Ziel gesetzt, den Umsatz von STADA auf mindestens 2,6 Mrd. Euro zu steigern. Das EBITDA solle sich dann auf 510 Mio. Euro belaufen und der Nettogewinn bei einer Viertelmilliarde Euro landen. Die EBITDA-Marge hätte der CEO dann allerdings im Zeitraum 2016 bis 2019 lediglich um nicht einmal einen Prozentpunkt verbessert. Wiedenfeld unterstelle, dass er durch neue Produkte und ein höheres Volumen das EBITDA um 120 Mio. Euro steigern könne. Kostensenkungsmaßnahmen sollten das EBITDA um weitere 105 Mio. Euro verbessern. Auf Basis dieser Maßnahmen resultiere eigentlich ein Wert beim EBITDA von mehr als 600 Mio. Euro im Jahr 2019. Gleichwohl erwarte der CEO auch einen Preisrutsch bei Generikaprodukten und bestehenden Produkten im Wert von 105 Mio. Euro beim EBITDA, weshalb sich das Zielvolumen beim EBITDA im Jahr 2019 auf lediglich 510 Mio. Euro belaufen solle. Manch ein Investor halte diese Kennzahl für deutlich zu konservativ.Addiere man nunmehr noch die Nettoverschuldung zum Börsenwert hinzu, errechne sich ein Unternehmenswert von rund 4,7 Mrd. Euro. Lege ein Aufkäufer noch einen Schnaps drauf, wäre ein Unternehmenswert von 5 Mrd. Euro erreicht. Das erscheine insgesamt eine angemessene Bewertung für STADA. Sofern sich ein strategischer Investor im Bietergefecht noch beteiligen wolle - die logischen Käufer wären Novartis und Teva - sei sicherlich noch etwas mehr Luft nach oben drin. Die Experten würden vermuten, dass die mehrheitlichen Investoren bei STADA zu Kursen von 56 Euro plus X verkaufsbereit seien und ihre Aktien in einem Übernahmeangebot entsprechend andienen würden.Die Experten würden davon ausgehen, dass STADA dieses Mal auch tatsächlich übernommen werde. Die Zeit als CEO von STADA dürfte für Wiedenfels dann beendet sein. Allerdings bleibe der Börse die "Familie" Wiedenfels als Vorstand eines DAX 100 Unternehmens erhalten. Der Bruder des STADA-CEO, Gunnar Wiedenfels sei CFO bei der im DAX notierten ProSiebenSat.1.Investoren, die bei der STADA-Aktie noch nicht engagiert sind, sollten sich bei Kursen von 56 Euro auf die Lauer legen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 17.02.2017)