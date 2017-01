Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:

48,11 EUR -0,09% (20.01.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:

48,107 EUR +0,08% (23.01.2017, 08:00)



ISIN STADA-Aktie:

DE0007251803



WKN STADA-Aktie:

725180



Ticker-Symbol STADA-Aktie:

SAZ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol STADA-Aktie:

STDAF



Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) bietet als einer der weltweit führenden Generika-Hersteller seit über hundert Jahren preisgünstige und qualitativ hochwertige Arzneimittel und Gesundheitsprodukte an. Das Geschäftsmodell des Unternehmens mit Sitz in Bad Vilbel (Hessen) ist auf den Gesundheitsmarkt ausgerichtet, wobei sich die international ausgelegten Geschäftstätigkeiten auf den Pharmamarkt mit offensichtlichen Wachstumspotenzialen konzentrieren. Innerhalb des Gesundheits- und Pharmamarkts fokussiert sich STADA auf die beiden Kernsegmente Generika und Markenprodukte.



Unter Kosten- und Risikoaspekten ist STADA bewusst nicht in der Forschung nach bzw. Vermarktung von neuen pharmazeutischen Wirkstoffen aktiv, sondern konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten mit - in der Regel pharmazeutischen - Wirkstoffen, die frei von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere Patenten, sind. (23.01.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF).Mit dem Einstieg des aktivistischen Investors Active Ownership Capital sei die Aktie von STADA bereits von Februar bis August 2016 um 75% angesprungen. Nun müssten die Früchte der neuen Strategie sichtbar werden, bevor die Aktie weiter nach oben laufen könne.Die nächsten Zahlen werde das Unternehmen erst am 23. März veröffentlichen. Bis dahin würden Fakten rar bleiben, es sei denn das Unternehmen melde zuvor bereits vorläufige Zahlen oder hebe die Prognose an. Bis dahin ist die Aktie also mehr oder weniger Spielball der Übernahmespekulationen.Heibel sehe daher keinen Grund zur Eile, wenn man die Aktien von STADA ins Depot holen wolle. Auf der anderen Seite sehe er eine ganze Reihe von Risiken. Die kolossale Unterbewertung von vor einem Jahr sei nicht mehr vorhanden, die Aktie notiere auf Basis der heute bekannten Zahlen auf einem fairen Niveau.Vielleicht lasse sich in den kommenden Wochen bereits erkennen, wohin die Reise bei der Geschäftsentwicklung gehe. Insbesondere den Währungseffekt würden Heibel anhand der Wechselkursentwicklung gut abschätzen können. Es werde sich lohnen, das Unternehmen im Auge zu behalten, damit man frühzeitig einsteigen könne, sollten sich die positiven Effekte bewahrheiten.Aktuell sei STADA fair bewertet und der Grundstein für weiteres Wachstum sei gelegt. Positive Effekte würden jedoch maßgeblich an der Wechselkursentwicklung von Rubel und Pfund abhängen und die könne das Unternehmen selbst nicht beeinflussen. Entsprechend muss dieser mögliche Effekt als Spekulation betrachtet werden, es ist daher in meinen Augen heute noch zu früh, um die STADA-Aktie zum Kauf zu empfehlen, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 03 vom 20.01.2017)Börsenplätze STADA-Aktie: