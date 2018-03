Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:

86,04 EUR -0,23% (12.03.2018, 10:04)



ISIN STADA-Aktie:

DE0007251803



WKN STADA-Aktie:

725180



Ticker-Symbol STADA-Aktie:

SAZ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol STADA-Aktie:

STDAF



Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.167,2 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 398 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 177,3 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte STADA weltweit rund 10.900 Mitarbeiter. (12.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF).Die Geschäftsentwicklung sei in Q4 wenig inspirierend verlaufen. Die Guidance für 2017 sei knapp verpasst bzw. knapp erreicht worden. Der Ausblick für 2018 sei vage ausgefallen (Zielspannen von +/- 5%) und die Zielsetzung für 2019 sei angepasst worden. Nach der Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, der noch in das Handelsregister eingetragen werden müsse, werde den außenstehenden Aktionären eine Barabfindung von 74,40 Euro je Aktie angeboten (befristet auf zwei Monate ab Tag der Eintragung). Alternativ werde eine jährliche Ausgleichszahlung (Garantie-Dividende) von 3,82 Euro je Aktie (brutto) angeboten, welche der Analyst als attraktiv werte. Sie werde unabhängig von der Geschäftsentwicklung gezahlt, wodurch das Wertpapier dann Anleihen-Charakter besitze. Der Aktienkurs sollte sich zunächst weitgehend stabil entwickeln, weil die Nidda Healthcare Holding Kursrückgänge zu weiteren Anteilszukäufen nutzen sollte. Potenzial für weitere Kursanstiege könnte im Zuge von Spekulationen auf einen Squeeze-out entstehen.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse sein "halten"-Votum für die STADA-Aktie und sein Kursziel von 89,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 12.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:86,20 EUR -0,02% (12.03.2018, 11:17)