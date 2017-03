Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:

57,379 EUR +0,36% (01.03.2017, 12:14)



ISIN STADA-Aktie:

DE0007251803



WKN STADA-Aktie:

725180



Ticker-Symbol STADA-Aktie:

SAZ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol STADA-Aktie:

STDAF



Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) bietet als einer der weltweit führenden Generika-Hersteller seit über hundert Jahren preisgünstige und qualitativ hochwertige Arzneimittel und Gesundheitsprodukte an. Das Geschäftsmodell des Unternehmens mit Sitz in Bad Vilbel (Hessen) ist auf den Gesundheitsmarkt ausgerichtet, wobei sich die international ausgelegten Geschäftstätigkeiten auf den Pharmamarkt mit offensichtlichen Wachstumspotenzialen konzentrieren. Innerhalb des Gesundheits- und Pharmamarkts fokussiert sich STADA auf die beiden Kernsegmente Generika und Markenprodukte.



Unter Kosten- und Risikoaspekten ist STADA bewusst nicht in der Forschung nach bzw. Vermarktung von neuen pharmazeutischen Wirkstoffen aktiv, sondern konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten mit - in der Regel pharmazeutischen - Wirkstoffen, die frei von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere Patenten, sind. (01.03.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) fest.Mit den vorgelegten vorläufigen Zahlen für 2016 habe der hessische Arzneimittelhersteller die eigenen Erwartungen und den von Thomson Reuters erhobenen Analystenkonsens leicht übertreffen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zudem gebe der Ausblick auf 2017 zu der Hoffnung Anlass, dass nach den mageren Zuwachsraten des Vorjahres im laufenden Geschäftsjahr ein beschleunigtes Wachstum möglich sei. Für dieKursentwicklung dürfte allerdings die weitere Entwicklung im Bieterrennen von größerer Bedeutung sein. STADA gewähre potenziellen Interessenten Einblick in die Bücher und hoffe, dadurch den für das Unternehmen erzielbaren Preis in die Höhe treiben zu können. Strauß gehe jedoch davon aus - und sehe sich darin durch die bisher vorgelegten Angebote bestätigt - dass das mögliche Preispotenzial bereits weitgehend ausgereizt sei.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat daher in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die STADA-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 60 Euro bekräftigt. (Analyse vom 01.03.2017)Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:57,38 EUR +0,40% (01.03.2017, 11:55)