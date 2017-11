Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:

81,499 EUR -0,38% (29.11.2017, 14:47)



ISIN STADA-Aktie:

DE0007251803



WKN STADA-Aktie:

725180



Ticker-Symbol STADA-Aktie:

SAZ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol STADA-Aktie:

STDAF



Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.167,2 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 398 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 177,3 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte STADA weltweit rund 10.900 Mitarbeiter. (29.11.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF).Den Finanzinvestoren Bain und Cinven seien über ihr Investmentvehikel Nidda Healthcare Holding bis zum Ende der Übernahmefrist insgesamt 63,9% aller STADA-Aktien zu je EUR 65,53 angedient worden. Die Mindestquote von 63% für das Zustandekommen der Übernahme sei damit knapp übertroffen worden. Aktuell werde über den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags verhandelt. Dafür sei aber eine Hauptversammlungsmehrheit von 75% erforderlich. Für das Erreichen dieser Mehrheit spiele der aktivistische Aktionär Paul Singer eine Schlüsselrolle, der über seinen Hedgefonds Elliott und andere Investmentvehikel über 13,3% der Stimmrechte verfüge. Bain/Cinven hätten ein Abfindungsangebot in Höhe des von Singer geforderten Mindestbetrags von EUR 74,40 je Aktie für die bisher noch nicht angedienten Aktien in Aussicht gestellt und seien zuversichtlich, in Q1/2018 einen Beherrschungsvertrag abschließen zu können.Obwohl STADA für Q3 und 9M/2017 respektable Zahlen habe präsentieren können und trotz der Erwartung eines schlechter als Q3 ausfallenden Schlussquartals den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt habe, lasse sich der aktuelle Aktienkurs durch die Geschäftsentwicklung allein nicht rechtfertigen. Selbst der in Aussicht gestellte Abfindungspreis von EUR 74,40, mit dem der Widerstand von Paul Singer gegen den Abschluss eines Beherrschungsvertrags überwunden werden solle (ein offizielles Abfindungsangebot liege derzeit noch nicht vor), werde an der Börse deutlich übertroffen. Zwar sollte die Notierung nach unten bei EUR 74,40 recht gut abgesichert sein, aber bis zum Erreichen eines Kurses auf diesem Niveau erscheine der Ausstieg über einen Verkauf der Aktie an der Börse attraktiv.Börsenplätze STADA-Aktie:Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:81,49 EUR +0,02% (29.11.2017, 15:09)