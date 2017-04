Der Breitbandausbau stockt, weil Investitionen für die Konzerne in der Fläche derzeit nicht rentabel sind. Hier soll jetzt der Staat wieder Verluste abdecken. Derzeit zahlen ja die Kommunen auch noch kräftig mit, ohne von den Milliardengewinnen in den Ballungsräumen und künftig auch in der Fläche profitieren zu können.



Es ist völlig klar, dass das derzeitige Privatisierungsmodell am Ende ist, weil es außerhalb der Ballungsräume keinen Investitionswettbewerb gibt. Die Lücken werden jetzt notdürftig mit Förderprogrammen gestopft. Stattdessen müsste der Bund nach dem Grundgesetz die Verantwortung übernehmen und endlich den gesetzlich vorgesehenen Universaldienst umsetzen. Das geht nur mit öffentlichen Investitionen in öffentliche Unternehmen.



Wir brauchen die Staatsanteile an Post und Telekom, um reine Investitionsmodelle wie in den Niederlanden und Großbritannien zu verhindern. Dort hat sich der Staat völlig zurückgezogen, was zur Zerschlagung der Unternehmen geführt hat. Dementsprechend bescheiden stehen die Reste von TNT (Niederlande) und British Telecom heute da. (10.04.2017/ac/a/m)







