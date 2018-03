Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das klare Bekenntnis der Schweizerinnen und Schweizer zum Erhalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist ein wichtiges Signal auch für die deutsche Rundfunklandschaft, so Martin Rabanus, medienpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist unverzichtbar für die unabhängige Informationsmöglichkeit aller Bürgerinnen und Bürger jenseits wirtschaftlicher und politischer Einflussnahme. Dafür steht auch die Finanzierung von Bürgerseite durch die Rundfunkbeiträge und eben nicht aus Staatsgeldern. Die duale Medienordnung sichert die Meinungsvielfalt und den Medienpluralismus sowie einen unabhängigen Qualitätsjournalismus in unserem Land und wir halten daran fest.



Gleichzeitig sollten die nun anstehenden Reformen des Rundfunks in der Schweiz mehr als nur ein Fingerzeig sein. Auch für die Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland gilt es, die stetig wachsenden Veränderungen durch die fortschreitende Digitalisierung optimal zu integrieren und bei effizienter Mittelverwendung ein dem Funktionsauftrag gerecht werdendes Programmangebot auf allen Ausspielwegen sicherzustellen. (05.03.2018/ac/a/m)







