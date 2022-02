Und wie sehe es mit der vermeintlichen Blase bei SPACs aus? Selbstverständlich werde nicht jedes SPAC einen guten Deal finden. Natürlich werde es Rückzahlungen an die Investoren geben. Und das sei auch gut so. Man spreche nicht umsonst seit den Anfängen von SPACs von "Private Equity mit Ausstiegsklausel". Die aktuelle Performance jedenfalls lasse keine Blase erkennen. Fakt sei, dass SPACs seit Jahresanfang die wohl beste Aktiengattung seien. Der Bloomberg-Index "SPACs without Deals" habe in 2022 bislang nur -0,12% eingebüßt, während der MSCI World bei -7,6% stehe, der NASDAQ bei -14,1% und die meisten US-Anleihensegmente mit mehr als -3% ebenfalls tiefrot seien. Investoren in reinen SPAC-Strategien hätten seit der Auflage meist keinen Cent verloren. Wenn also irgendwo Blasen geplatzt seien, dann an anderer Stelle.



Fakt sei aber auch, dass SPACs im Frühjahr 2020 im Fokus von US-Kleinanlegern gestanden hätten und dabei ungewollt zum Spekulationsobjekt geworden seien. Diese Welle sei inzwischen ausgelaufen, der Adrenalinkick vorbei. Damit habe die Institutionalisierung von SPACs begonnen. Unabhängig davon müssten Anleger sich aber fragen, wie hoch die realistische Rendite für ein nahezu risikoloses Investment sei, bei dem Geld auf einem Treuhandkonto sicher verwahrt werde.



Man spreche von einem Risikoprofil, das dem von Staatsanleihen ähnele und überhaupt nicht zu NASDAQ & Co. passe. Aktuell böten SPACs quasi garantierte annualisierte Renditen zwischen 2% und 4% - oft ohne oder mit extrem niedrigem Zinsänderungsrisiko. Deshalb sei jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich mit der derzeit wohl sichersten Assetklasse genauer zu befassen. Aus gutem Grund sei aktuell in den USA das Interesse an SPACs gerade bei eigentlich auf Anleihen fokussierten Investoren groß.



Denn egal, ob Aktien oder Anleihen: Das Fahrwasser am Kapitalmarkt werde in diesem Jahr rauer. Die Finanzmarktteilnehmer würden beinahe im Wochentakt mehr Zinserhöhungen einpreisen, die Ukraine-Krise rüttele an den Märkten und bei vielen Aktien würde man sich ein Rückforderungsrecht wie bei SPACs wünschen. Es bleibe ein Rätsel, wie die aktuell sicherste Kajüte auf dem schaukelnden Boot derart missverstanden bleiben könne, während andere Assets auf der Reling balancieren würden.



Das Wall Street Journal habe SPACs jüngst "Die neuen Geldmarktfonds" genannt, die perfekt den "Zeitgeist des aktuellen Marktes spiegeln". Die Financial Times habe in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit SPACs von der "Sicherheit von Cash, höherer Verzinsung bei gleichzeitiger Upside" gesprochen, eine Kombination die "fast zu schön klingt, um wahr zu sein". Wann die lauten Rufe der Wall Street und der Londoner Square Mile auch deutsche Ufer erreichen würden, bleibe abzuwarten. Wachsame Anleger sollten aber auf jeden Fall gut hinhören.



Wenn Anleger an eine Fortsetzung des SPAC-Booms glauben würden, sollten sie von Direktinvestments die Finger lassen. Nur Profi-Investoren hätten das Know-how für die komplexe rechtliche Analyse dieser Vehikel und die hohen Mindestvolumina, um bereits zum IPO das Wunschvehikel zu zeichnen. Besser beraten seien Anleger mit Event-Driven-Fonds, deren Manager die nötige Erfahrung im komplexen Handel mit den SPAC-Units und -Warrants hätten. Passive Lösungen wie ETFs, die einen Mix aus SPACs auf der Suche und ehemaligen SPACs anböten, seien wegen des fehlenden Sicherheitsnetzes in Form des Treuhandvermögens tückischer und im besten Fall hochriskante Anlagen. (21.02.2022/ac/a/m)







