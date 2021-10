Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (04.10.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) weiterhin zu kaufen.Nach langwierigen Verzögerungen im Genehmigungsprozess habe SMT Scharf vergangene Woche die finale Zulassung für seine China-III-Maschinen von der chinesischen Aufsichtsbehörde erhalten. Der hieraus resultierende Wachstumsimpuls dürfte dazu führen, dass der Konzern das vor der "Corona-Krise" erzielte Umsatzniveau bereits in diesem Jahr deutlich übertreffe und die höchste EBIT-Marge der vergangenen neun Jahre erziele. Auch für die nächsten Jahre sehe der Analyst den Investment Case damit voll intakt.Zur Einordnung: Bereits in 2019 seien in China verschärfte Regulierungsanforderungen für Emissionsgrenzen von Maschinen im Einsatz unter Tage erlassen worden ("China III"), die Bergbauunternehmen ab diesem Jahr zu einem Austausch der derzeit genutzten Maschinen mit alter Motorengeneration verpflichten würden. Nachdem SMT Scharf zwar schon frühzeitig entsprechende Prototypen für den nötigen Zulassungsprozess eingereicht und ursprünglich mit einem Verkaufsstart bereits in Q3/20 gerechnet habe, hätten die Coronavirus-Pandemie mit mehrmonatigen Schließungen der zuständigen Behörde sowie aufwändige Test- und Dokumentationsverfahren dazu geführt, dass die formelle Zulassung mehrmals verschoben worden sei. Angesichts der hohen Nachfrage habe SMT Scharf in den vergangenen Monaten dennoch bereits damit begonnen, Anlagen des neuen Typs zu fertigen und auszuliefern, habe diese gemäß IFRS 15 bzw. IAS 18 jedoch noch nicht umsatzwirksam erfassen können.Die nun mögliche buchhalterische Erfassung führe dazu, dass substanzielle Nachbuchungen beim Erlös (12,8 Mio. Euro) und EBIT (4,2 Mio. Euro) vorgenommen würden. Darüber hinaus rechne der Vorstand nach dem Eingang vertraglich erforderlicher Kundenbestätigungen mit weiteren Nachbuchungen im vierten Quartal, die ebenfalls im niedrigen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich beim Umsatz bzw. im unteren einstelligen Mio.-Euro-Bereich beim EBIT liegen sollten. Als Folge sei die erst Ende Juli angehobene Prognose für das laufende Jahr erneut erhöht worden. So rechne man nun mit Erlösen von 75 bis 80 Mio. Euro (zuvor: 72 bis 77 Mio. Euro) sowie einem EBIT von 9 bis 11 Mio. Euro (zuvor: 5 bis 6 Mio. Euro), was eine Marge von 11 bis 15% impliziere. Ein solches Niveau habe der Konzern zuletzt 2012 erreicht.Anders als zuvor avisiert seien die ausstehenden Nachbuchungen umsatzseitig bereits weitgehend in der vorherigen Guidance enthalten gewesen, weswegen die erneute Anhebung vergleichsweise gering ausfalle. Den starken Ergebnisbeitrag dieser Neuanlagenverkäufe führe der Analyst darauf zurück, dass SMT Scharf als erster zertifizierter Anbieter dieser Maschinen in China dank einer hohen Preissetzungsmacht aktuell eine entsprechend attraktive Marge generieren könne. Er habe sein Modell auf Basis dieser neuen Ausgangslage überarbeitet.Im Zuge eines Analystenwechsels bestätigt Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, die Kaufempfehlung für die SMT Scharf-Aktie mit einem von 15,00 auf 17,00 Euro erhöhten Kursziel. (Analyse vom 04.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link