Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (30.07.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Analyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) weiterhin zu kaufen.SMT Scharf werde am 14. August seinen H1-Bericht veröffentlichen. Wenngleich auch das zweite Quartal substanziell von der "Coronakrise" beeinflusst gewesen sein dürfte, erwarte der Analyst sowohl umsatz- als auch ertragsseitig Verbesserungen gegenüber dem Auftaktquartal.Die Bergbauaktivität dürfte in den meisten von SMT Scharf adressierten Märkten wie Polen, Kanada und Südafrika auch im zweiten Quartal auf einem äußerst niedrigen Niveaugelegen haben. Viele Schlüsselkunden hätten ihren Betrieb im Zuge der Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie in den vergangenen Monaten größtenteils über mehrere Wochenweitgehend herunterfahren müssen, wodurch temporär weder zusätzliche Kapazität noch verschleißbedingte Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich gewesen sein. Folglich sollten sowohl das Neuanlagen- als auch das After-Sales-Geschäft im Jahresvergleich weiterhin deutliche Einbußen verzeichnet haben.Ein gegenüber dem ersten Quartal gesteigerter Beitrag dürfte zumindest im wichtigen chinesischen Markt generiert worden sein, wo die Aktivität nach dem nahezu vollständigen Stillstand zwischen Ende Januar und Mitte März in Q2 zumindest schrittweise wieder hochgefahren worden sei. Insgesamt gehe der Analyst für das zweite Quartal von einem Konzernumsatz von rund 12,0 Mio. Euro aus, was einem Rückgang von 34,5% gegenüber Q2/19 und einem Anstieg von 12,2% zu Q1/20 entspreche.Ergebnisseitig sollte SMT Scharf trotz des weiterhin geringen Umsatzniveaus eine spürbare Verbesserung im Vergleich zum Jahresauftakt (EBIT: -2,1 Mio. Euro in Q1) berichten. Hier dürften die im Laufe des ersten Quartals eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung ebenso wie die Kurzarbeit in Deutschland positiv gewirkt haben, sodass der Analyst insgesamt ein marginal positives EBIT in Q2 erwarte. Wenngleich dies im Hinblick auf die Basis aus Q2/19 (1,6 Mio. Euro) nach wie vor einen Einbruch von mehr als 80% impliziere, sollte die unterjährige Entwicklung als Fortschritt gewertet werden.Das Jahr 2020 werde für SMT Scharf insgesamt ein Krisenjahr. Die Q2-Zahlen dürften jedoch zeigen, dass sich das Unternehmen auf dem Weg einer sukzessiven Erholung befinde. Ab dem kommenden Jahr rechne der Analyst unverändert mit einer deutlich anziehenden Wachstumsdynamik, die vornehmlich auf der Einführung der neuen Motorengeneration in China basieren dürfte.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt sein "kaufen"-Rating und das Kursziel von 13,50 Euro für die SMT Scharf-Aktie. (Analyse vom 30.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link