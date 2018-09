Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (03.09.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) unter die Lupe.Die SMT Scharf Gruppe entwickle, baue und warte Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt seien entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt würden. Sie würden dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad transportieren.Daneben beliefere die Firma den Bergbau mit Sesselliften. Nachdem das Unternehmen in den Jahren 2010 bis 2012 klotzig verdient habe und Margen von mehr als 17% eingefahren habe, sei es abwärts gegangen. Die Trendwende im Ergebnis sei allerdings schon im Jahr 2015 eingeleitet worden. Seitdem gehe es wieder bergauf. Im Jahr 2017 sei bei einem Umsatz von mehr als 52 Mio. Euro ein EBIT von über 4.5 Mio. Euro eingefahren worden. Die EBIT-Marge habe 8,6% betragen.Auch im Jahr 2018 setze das Unternehmen den Erfolgskurs fort. Im 1. Halbjahr des laufenden Jahres seien die Einnahmen um 21,5% auf über 28 Mio. Euro geklettert. Das EBIT habe sich von 1,2 auf 3,1 Mio. merklich erhöht. Für das Gesamtjahr 2018 habe Firmenchef Hans Joachim Theiß einen Umsatz von 58 bis 62 Mio. Euro und ein EBIT zwischen 4,5 und 5,5 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Insbesondere auf der Ertragsseite erscheine die Prognose zunächst doch etwas konservativ. Wie den Experten Theiß bei ihrem Treffen anlässlich des Hamburger Investorentages der Montega AG mitteile, sehe er im 2. Halbjahr allerdings den Umsatz stärker als das EBIT. Grundsätzlich fühle sich der CEO mit der Prognose sehr wohl. Ob es im Jahresverlauf allerdings noch zu einer Anhebung der Prognose komme, werde sich zeigen. Die Analysten von Montega seien übrigens ebenfalls der Ansicht, dass die EBIT-Prognose zu konservativ sei.Grundsätzlich strebe SMT Scharf im Schnitt ein organisches Wachstum von mindestens 5% pro Jahr an. Die EBIT-Marge erwarte Theiß mittelfristig bei mindestens 10%. In den besten Zeiten habe die Gesellschaft sogar Margen von mehr als 17% erzielt. Dieses Margenniveau werde das Unternehmen aber wohl nicht mehr sehen. "Das waren eher positive Unfälle", so der CEO. Parallel zum organischen Wachstum wolle SMT Scharf über weitere Zukäufe wachsen. Im Februar habe Theiß den kanadischen Bergbauspezialisten RDH Mining Equipment gekauft. Der Kaufpreis habe bei über 5 Mio. Euro gelegen. 2017 habe die Gesellschaft einen Umsatz von mehr als 9 Mio. Euro erzielt. Das Portfolio des Zukaufs umfasse Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Nicht-Kohle- und Salzbergbau sowie Tunnelbaustellen. SMT Scharf habe mit den Kanadiern das Portfolio um gummibereifte Fahrzeuge ergänzt. RDH werde ab dem 2. Quartal 2018 konsolidiert. 2018 werde der Zukauf allerdings noch kaum zum Ergebnis beitragen. Das werde sich 2019 ändern.Die großen Player in der Branche, beispielsweise Caterpillar, würden einen neuen Super-Zyklus im Rohstoffsektor erwarten. Von einem Boom im Bergbau werde das Unternehmen stark profitieren. Werde die Elektromobilität Realität, führe an Firmen wie SMT Scharf kein Weg vorbei. Insbesondere werde für Akkus von Elektroautos immer mehr Kobalt gebraucht. Hier gebe es schon die ersten Engpässe. Und auch die Rohstoffe Lithium und Seltene Erden würden sich der Nachfrage auf Basis von E-Mobility erfreuen. Ein ideales Basisumfeld für SMT Scharf.Analysten von Montega würden für das Jahr 2019 einen Umsatz von fast 70 Mio. Euro und ein EBIT von 7 Mio. Euro schätzen. Netto sollten mehr als 5 Mio. Euro in der Kasse klingeln. Die Erwartungen seien alles andere als übertrieben. Damit errechne sich ein KGV von 16 für das Jahr 2019. Ein echtes Schnäppchen sei die Aktie nach der jüngsten Performance natürlich nicht mehr. Aufgrund der Aussichten im Rohstoffsektor dürfte das Unternehmen dennoch auf der Überholspur bleiben. Etwas unschön sei bisher die Kapitalflussrechnung. Das liege vor allem an der Vorfinanzierung und den Zahlungszielen insbesondere von Kunden aus dem Reich der Mitte. Für eine positiven Free Cashflow werde es 2018 nicht ganz reichen. Diesen erwarte Theiß aber im Folgejahr.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten im Bereich zwischen 16 und 17 Euro zum Kauf der SMT Scharf-Aktie. (Analyse vom 03.09.2018)