Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (15.08.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) von "halten" auf "kaufen" hoch.SMT Scharf habe heute starke Zahlen für das 2. Quartal 2018 vorgelegt, die die bereits sehr gute Entwicklung in Q1 noch übertroffen hätten und über den Analystenerwartungen gelegen hätten. Die Gesamtjahresziele seien bestätigt worden.Der Umsatz des 1. Halbjahres sei um 21,5% auf 28,1 Mio. Euro gestiegen. Damit sei die gute Wachstumsdynamik von Q1 (+7,2%) im zweiten Quartal noch einmal signifikant (+33,5%) übertroffen worden. Dies sei auf die gestiegene Investitionsneigung der Bergwerksbetreiber aufgrund der für sie anhaltend vorteilhaften Rohstoffpreise zurückzuführen. Demzufolge habe insbesondere das Neuanlagengeschäft einen nennenswerten Anstieg verzeichnet (Q2: 8,3 Mio. Euro, +62,3%), wobei sich auch das Servicegeschäft (8,4 Mio. Euro, +12,1%) deutlich besser als in Q1 entwickelt habe. Die stärkste Wachstumsregion sei China gewesen, wo sich der Umsatz in Q2 mehr als verdoppelt habe. In der Segmentbetrachtung habe dies zu einem 15%igen Anstieg im Bereich Kohlebergbau geführt (Q2: 11,4 Mio. Euro), während sich der Nicht-Kohle-Bergbau mehr als verdoppelt habe (5,2 Mio. Euro). Die seit Februar konsolidierte RDH Mining Equipment habe auf Halbjahresbasis 3,0 Mio. Euro zum Konzernumsatz beigetragen.Aufgrund des deutlich höheren Umsatzvolumens bei einem gleichzeitig verbesserten Produktmix habe das EBIT in Q2 mit 2,4 Mio. Euro signifikant über dem Vorjahreswert gelegen (0,3 Mio. Euro). Entsprechend habe SMT Scharf auf Nettoebene ein positives Ergebnis erreicht (2,5 Mio. Euro nach 0,0 Mio. Euro in Q2/2017).SMT Scharf profitiere weiterhin von den guten konjunkturellen Rahmenbedingungen und hier insbesondere von den anhaltend hohen Rohstoffpreisen. Vor dem Hintergrund eines erfolgreichen H1 sehe der Analyst eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen sein für 2018 gestecktes EBIT-Ziel übertreffen werde.Nach dem Kursrückgang der letzten Monate und der Erhöhung seines Kursziels auf 19,00 Euro (zuvor: 18,00 Euro) stuft Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, die Aktie von "halten" auf "kaufen" herauf. (Analyse vom 15.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link