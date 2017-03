Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

13,805 EUR -1,39% (09.03.2017, 13:56)



Tradegate-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

13,851 EUR -2,09% (09.03.2017, 12:39)



ISIN SMT Scharf-Aktie:

DE0005751986



WKN SMT Scharf-Aktie:

575198



Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

S4A



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

SMTAF



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 45 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (09.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) fest.SMT Scharf habe heute die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht, nachdem Ende Februar bereits vorläufige Eckdaten berichtet worden seien. Zudem habe das Unternehmen die Ziele für 2017 bekannt gegeben.Der Umsatz in 2016 habe 42,6 Mio. Euro betragen und damit leicht über den vorläufig berichteten 42,0 Mio. Euro gelegen. Der Rückgang von 15,4% sei in erster Linie durch die sehr schwache Performance in Deutschland (-35%) und China (-29%) bedingt gewesen. Erlössteigerungen in Russland (+2%) und Polen (+8%) hätten diese Entwicklung nur marginal abfedern können. Der Anteil des Servicegeschäftes sei aufgrund der verhaltenen Nachfrage bei Neuanlagen erneut deutlich auf 67,5% gestiegen (2015: 59,4%).Trotz des signifikant gesunkenen Umsatzes habe das EBIT um rund 9% auf 2,5 Mio. Euro zugelegt. Die EBIT-Marge habe mit 5,8% 100 Basispunkte über der Analystenerwartung und dem vom Unternehmen ursprünglich avisierten Zielwert von 4,1% gelegen. Zum erfolgreichen Q4 (Umsatz +6,4%; EBIT-Marge: 5,8%) sollten insbesondere die eingeleiteten Maßnahmen zur Profitabilitätsverbesserung sowie die Erholung der Rohstoffpreise beigetragen haben. Ein verbessertes Finanzergebnis und eine geringere Steuerquote (36,1% vs. 42,8%) hätten zu einem überproportionalen Anstieg beim Jahresüberschuss (+27%) geführt.Ausblick für 2017 verhalten: Für das Geschäftsjahr 2017 plane SMT Scharf einen Umsatz von "mindestens 40 bis 44 Mio. Euro" (MONe: 44,5 Mio. Euro) und ein EBIT "zwischen 2,2 und über 3,0 Mio. Euro" (MONe: 3,3 Mio. Euro, Konsens: 3,3 Mio. Euro).SMT Scharf habe sich in einem schwierigen Umfeld relativ gut behauptet. Die eingeleiteten Effizienzmaßnahmen sollten auch in 2017 zu einer Margenausweitung führen. Der Analyst sehe diesen Aspekt jedoch vor dem Hintergrund der signifikanten Outperformance im Kurs eskomptiert.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher trotz eines erhöhten Kursziels von 15,00 Euro (Fortschreibung des DCF-Modells; zuvor: 14,00 Euro) seine "halten"-Empfehlung. Eine nachhaltige Erholung der Rohstoffpreise hingegen würde SMT Scharfs Auftragslage spürbar verbessern. (Analyse vom 08.03.2017)