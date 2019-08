WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) heute die Voraussetzungen für die dezentrale, digitale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Dieser Aufgabe widmen sich über 3.000 SMA Mitarbeiter in 20 Ländern mit großer Leidenschaft. Mit den innovativen Lösungen für alle Photovoltaikanwendungen ermöglicht die SMA Solar Technology AG Menschen und Unternehmen weltweit mehr Unabhängigkeit in der Anwendung von Energie. Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern und Kunden macht die SMA Solar Technology AG den Umbau zu einer unabhängigen, dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung möglich.



Seit über 35 Jahren setzt SMA technologische Trends und treibt die Entwicklung der Erneuerbaren Energien voran. Mit ihren bahnbrechenden Wechselrichter-Technologien hat die SMA Solar Technology AG maßgeblich dazu beigetragen, dass die Erneuerbaren Energien die Pionierphase hinter sich gelassen haben und weltweit immer mehr zur Selbstverständlichkeit werden.



Mit der Digitalisierung der Energiewirtschaft bricht die SMA Solar Technology AG nun auf in die Energiewelt der Zukunft. Photovoltaik spielt dabei eine wichtige Rolle, denn sie wird schon bald in allen Regionen die kostengünstigste Energiequelle sein.



Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, gilt es, Photovoltaik mit Speichern, E-Mobilität und weiteren Sektoren zu vernetzen und in das Gesamtsystem zu integrieren. Hier nimmt SMA eine Schlüsselrolle ein. Die lange Erfahrung und umfassende Expertise machen SMA zu einem gefragten Ansprechpartner für führende Unternehmen aus anderen Bereichen. Schon heute entwickelt SMA anspruchsvolle Systemlösungen, die optimal auf die Bedürfnisse der "Strom-Prosumer" von morgen zugeschnitten sind.



Die SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) gelistet und im SDAX der deutschen Börse notiert. Ihre vielfach ausgezeichnete Technologie ist durch rund 1.100 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. (29.08.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology: Spannend! - AktienanalyseDank des stark gestiegenen Auftragseingangs dürfte SMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) der Turnaround gelingen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.In der deutschen Solarbranche gehe es wieder nach oben: Per Ende Mai seien rund 40.000 neue Solaranlagen mit 1.800 Megawatt Spitzenleistung installiert worden. Damit sei der drastische Einbruch der vergangenen Jahre laut Einschätzung des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW) überwunden. Insgesamt könnten 2019 bis zu 4.000 Megawatt Leistung hinzukommen. Aktuell seien in Deutschland knapp 48 Gigawatt Solarleistung installiert. Um die Klimaziele zu erreichen, sei ein Zubau von jährlich 5 bis 15 Gigawatt nötig, so das FraunhoferInstitut. Jedoch bereite der nahende Förderstopp für neue Solardächer Sorgen. In der schwarz-roten Koalition gebe es Bestrebungen, den Solar-Förderdeckel aufzuweichen, es sei aber noch keine Entscheidung gefallen.Für SMA Solar wäre eine Aufweichung des Deckels sicherlich eine gute Nachricht, wenngleich der Solartechnikhersteller den Großteil seines Geschäfts jenseits der Landesgrenzen erziele. Zuletzt habe die Furcht vor schwachen Halbjahreszahlen den Aktienkurs belastet. Zwar habe der Konzern tatsächlich einen Umsatzrückgang von 394,6 Mio. auf 362,7 Mio. Euro verzeichnet. Zudem sei das Ergebnis von plus 11,2 Mio. Euro auf minus 14,2 Mio. Euro gedreht. Allerdings sei Besserung in Sicht. Für das zweite Semester rechne der Vorstand mit einer "deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerung". Hoffnung schöpfe SMA Solar aus dem um satte 158 Prozent auf 453 Mio. Euro gestiegenen Auftragsbestand. Vor diesem Hintergrund sei noch viel Spielraum für positive Überraschungen. (Ausgabe 34/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:20,70 EUR -0,48% (29.08.2019, 11:21)Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:20,72 EUR -0,29% (29.08.2019, 11:19)ISIN SMA Solar Technology-Aktie:DE000A0DJ6J9