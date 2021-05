Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

41,46 EUR -1,66% (14.05.2021, 13:26)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX gelistet. (14.05.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF), senkt aber sein Kursziel.SMA sei im ersten Quartal 2021 beim Umsatz in der Mitte der Guidance und beim EBITDA oberhalb der Guidance herausgekommen. Gegenüber der Analysten-Erwartungen habe sich kein einheitliches Bild ergeben (Umsatz inline, EBITDA über, EPS ertragsteuerbedingt unter der Analysten-Prognose). Der Auftragsbestand an Produkten (per 31.03.2021) sei im Quartalsverlauf gesunken. Er decke gemeinsam mit dem Q1-Umsatz ca. 60% des Gesamtjahres-Erlösziels.Der Ausblick für das Gesamtjahr 2021 (bedeute Umsatz- und Ergebnissteigerungen) sei - trotz der Knappheit bei elektronischen Bauteilen - durchweg bestätigt worden. Unter dem gegenwärtigen Management habe es noch keine Zielverfehlungen gegeben. Die Geschäftsentwicklung sei von Quartal zu Quartal sehr volatil. SMA habe die eigene Einschätzung bezüglich der Größe des adressierbaren Marktes (bis 2023) erhöht. Die Trends in der Energiewelt (Elektrifizierung, Dekarboniserung) werte der Analyst positiv für das Unternehmen. Seine Prognosen habe er mehrheitlich gesenkt (u.a. EPS 2021e: 0,88 (alt: 0,89) Euro; EPS 2022e: 1,25 (alt: 1,28) Euro).In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die SMA-Aktie weiterhin "kaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 51,00 auf 47,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 14.05.2021)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:41,42 EUR -1,80% (14.05.2021, 13:18)