Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX gelistet. (01.03.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Eigentlich könnten Anleger mit Solar-Aktien derzeit kaum etwas falsch machen. Doch es gebe eine unrühmliche Ausnahme: Der Kurs der SMA Solar-Aktie verliere heute Abend rund acht Prozent. Grund dafür sei wieder einmal eine rundum ernüchternde Meldung von Unternehmensseite - auch was die Zukunft betreffe.Der Solartechnikhersteller SMA Solar habe das erst Mitte Januar gesenkte Ergebnisziel für das vergangene Jahr verfehlt und mit einem mauen Ausblick auf das 2022 enttäuscht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe 2021 mit voraussichtlich neun Millionen Euro deutlich unter den zuletzt angepeilten 20 bis 30 Millionen Euro gelegen, wie das Unternehmen aus Hessen am Abend mitgeteilt habe. Hintergrund sei das außerordentliche Ende eines bestehenden Servicevertrags für Photovoltaik-Kraftwerke. Die Rückstellungen dafür hätten demnach das Ergebnis belastet. Der Umsatz sei 2021 bei 984 Millionen Euro gelandet.Die SMA-Aktie sei auf der Handelsplattform Tradegate nachbörslich gegenüber dem Xetra-Schluss um gut acht Prozent abgesackt.Für das neue Jahr peile SMA beim operativen Ergebnis einen Anstieg auf 10 bis 60 Millionen Euro an. Analysten hätten im Schnitt mit rund 75 Millionen Euro gerechnet. Beim Umsatz sehe SMA eine Spanne von 900 Millionen bis 1,05 Milliarden Euro. Auch hier hätten Experten zuvor mehr auf dem Zettel gehabt.Die SMA Solar Technology-Aktie ist kein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link