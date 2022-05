Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

44,08 EUR +10,37% (13.05.2022, 12:28)



Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

44,42 EUR +11,38% (13.05.2022, 12:40)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert. (13.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Die hohe Volatilität bei SMA Solar Technology halte auch vor dem Wochenende weiter an. Am Freitag gehe es mit der Aktie wieder zweistellig nach oben, das Jahreshoch von Anfang Mai rücke wieder näher. Schwung verleihe nach den jüngsten Quartalszahlen nun eine positive Studie vom Bankhaus Metzler.Die Chancen auf eine deutliche Erholung stünden bei SMA Solar gut, so Analyst Guido Hoymann. Der Rekord beim Auftragsbestand zeige das Interesse der Kunden an den Produkten und die exzellente Nachfragesituation. Schwung sollten auch die weltweiten Ambitionen geben, den Ausstoß von Treibhausgasen auf Null zu reduzieren.Bei SMA würden deshalb mittelfristig die Chancen die Risiken überwiegen, so Hoymann. Sobald die Lieferkettenprobleme und Komponentenknappheit, die im laufenden Jahr belasten würden, überwunden seien, sollte es im kommenden Jahr aufwärts gehen. Er habe die Aktie deshalb von "Hold" auf "Buy" heraufgestuft und das Kursziel von 36 auf 45 Euro erhöht.Gelingt der Sprung auf ein neues Jahreshoch, können Trader auf weiter steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: