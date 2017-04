ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2016 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht. Zur effizienten Steigerung des PV-Eigenverbrauchs kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, umfangreiche Servicedienstleistungen sowie die operative Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab.



Hauptsitz des Unternehmens ist Niestetal bei Kassel. SMA ist in 20 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon allein 500 in der Entwicklung. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch rund 900 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (06.04.2017/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktie steuert auf ihre Jahrestiefs zu! ChartanalyseDas Wertpapier des Photovoltaikausrüsters SMA Solar Technology (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) gibt heute mit einem ungeahnt starken Kursabschlag von über fünf Prozent nach, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Schon seit längerem sei es um das Wertpapier von SMA Solar nicht zum Besten bestellt, die Aktie tendiere in den letzten vier Jahren in einem niedrigen Kurskorridor zwischen 10,28 und 56,01 Euro grob seitwärts. Innerhalb dessen hätten Markteilnehmer seit November letzten Jahres eine kurzfristige Aufwärtsbewegung etabliert, die bis Anfang März in den Bereich von 28,10 Euro aufwärts gereicht habe. An dieser Stelle seien die Notierungen jedoch wieder zur Unterseite abgekippt und hätten im gestrigen Handel auf die untere Trendkanalbegrenzung aufgeschlagen. Heute sei das Papier mit einem dicken Kursabschlag darunter gestartet und habe nun seinen kurzfristigen Aufwärtstrend verlassen, was nun direkte Short-Ansätze erlaube, einzugehen. Ein Test der Jahrestiefs bei 20,80 Euro dürfte jetzt nämlich bevorstehen.Nur eine dynamische Rückkehr der Kursnotierungen über das Niveau von rund 24,00 Euro kann für eine signifikante Entspannung in dem Wertpapier von SMA Solar sorgen und kurzfristiges Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 24,95 Euro freisetzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.04.2017)Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:22,23 EUR -5,02% (06.04.2017, 11:42)Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:22,264 EUR -4,98% (06.04.2017, 11:54)