Börsenplätze SLM Solutions-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

12,22 EUR -18,86% (02.11.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

12,20 EUR -12,86% (02.11.2018, 18:42)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (02.11.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) unter die Lupe.Die anhaltende Kursschwäche bei der Aktie von SLM Solutions habe es bereits angedeutet: Beim 3D-Drucker-Hersteller laufe es einfach nicht rund. Nun die bittere Gewissheit: Die Lübecker würden die Jahresziele zusammenstreichen. Darüber hinaus werde Unternehmenssprecher und CFO Uwe Bögershausen seinen im Jahr 2019 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Im freundlichen Gesamtmarkt breche die Aktie rund 15 Prozent auf neue Rekordtiefs ein."Für das Geschäftsjahr 2018 erwarten wir nunmehr einen Konzernumsatz im Bereich zwischen 90 Millionen und 100 Millionen Euro, was einem Wachstum von neun bis 21 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 entsprechen würde", so der scheidende CFO Bögershausen. Zuvor habe SLM Solutions mit einem Jahresumsatz von 115 Millionen bis 125 Millionen Euro kalkuliert. Auch bei der EBITDA-Marge würden die Lübecker die Erwartungen dämpfen - SLM Solutions stelle nun eine positive EBITDA-Marge im einstelligen Bereich in Aussicht. Zuvor habe das Unternehmen eine Marge zwischen elf und 13 Prozent prognostiziert.Ausgehend vom Rekordhoch bei 49,70 Euro Anfang Januar 2018 habe die SLM Solutions-Aktie rund 75 Prozent an Wert verloren. Nach wie vor sei Hedgefonds Elliott unter der Leitung von Paul Singer beim 3D-Drucker-Hersteller an Bord. Er habe im Übernahmeprozess durch General Electric einen höheren Kaufpreis erzwingen wollen. Seinen Willen habe Singer jedoch nicht durchdrücken können. Stattdessen habe sich die amerikanische Industrie-Ikone die schwedische Arcam und Concept Laser aus dem fränkischen Lichtenfels einverleibt. Elliott dürfte die fundamentale Entwicklung bei den Lübeckern nicht gefallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link