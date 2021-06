XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (17.06.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions: Bei dem Hersteller von 3-D-Druckern gewinnt der Turnaround allmählich an Fahrt - AktienanalyseAls heiße Turnaround-Story wird in Nebenwertekreisen derzeit die Aktie von SLM Solutions (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) herumgereicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Gesellschaft sei einer der führenden Hersteller von 3-D-Druckern. Die zugrundeliegende additive Fertigungstechnologie sei an der Börse schon vor Jahren groß gefeiert worden: Anfang 2018 sei die SLM Solutions-Aktie in der Spitze bis fast auf 50 Euro geklettert. Der US-Konzern General Electric habe sogar versucht, durch eine Übernahme von SLM sich diese Technologie zu sichern. Dieser Versuch sei jedoch am Ende gescheitert. Danach sei die Ernüchterung gefolgt, weil die große Revolution im Metalldruck ausgeblieben sei, SLM habe nur einige Nischenplayer als Kunden gewinnen können. Allmählich zeichne sich aber die Wende ab. 2020 sei es SLM gelungen, die Erlöse um mehr als 25 Prozent auf 62 Mio. Euro zu steigern, zudem seien die Verluste deutlich reduziert worden. Für 2022 würden Analysten bereits einen Umsatz von 114 Mio. Euro erwarten.Die Digitalisierung beschleunige den Markt für additive Produktionsverfahren extrem, dafür habe SLM ein revolutionäres Produkt auf den Markt gebracht: Als schnellstes Gerät in der metall-basierten additiven Fertigungstechnik solle die "NXG XII 600" den Kunden die Serienproduktion ermöglichen. Porsche nutze das neue Verfahren für ein Proof-of-Concept-Teil im neuen Elektro-Sportwagen. Investoren seien begeistert von der Technologie, möchten nun aber nennenswerte Orders für die NXG XII 600 sehen, deren Basispreis bei 600.000 Dollar liege. Bereits für 2022 erwarte SLM Solutions zehn bis 15 Auslieferungen. Diese Stückzahl sollte sich 2023 mindestens verdoppeln, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 23/2021)Börsenplätze SLM Solutions-Aktie: