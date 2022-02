Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

15,38 EUR +7,10% (01.02.2022, 15:50)



XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

15,50 EUR +9,00% (01.02.2022, 15:37)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) mit Sitz in Lübeck, Deutschland, ist ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen entwickelt und produziert 3D-Druckmaschinen und integrierte Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. (01.02.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) unter die Lupe.Jefferies-Analyst Constantin Hesse habe der SLM Solutions-Aktie neues Leben eingehaucht. Die neueste Anlage des Lübecker Spezialisten für 3D-Metalldrucker sehe er als "Gamechanger" für die Branche in Richtung Massenproduktion. Hesse rechne mit einem Umsatzwachstum von im Schnitt 33% pro Jahr bis 2024 und bereits 2023 operativ schwarzen Zahlen. Sein Votum für die SLM Solutions-Aktie laute daher: Kaufen mit Ziel 22 Euro.Auch "Der Aktionär" gehe davon aus, dass die innovative Maschine auch in Zukunft das Interesse von vielen potenziellen Kunden wecken werde. Interessant in diesem Zusammenhang: Die Sorgen bei den Lieferketten könnten bei einigen Konzernchefs zum Umdenken zwingen. Könnten benötigte Teile im 3D-Drucker selbst hergestellt werden, wäre man in der Produktion unabhängiger, widerstandsfähiger und am Ende auch effizienter aufgestellt.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von SLM Solutions befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SLM Solutions-Aktie: