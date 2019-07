XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

10,86 EUR -18,22% (29.07.2019, 10:41)



Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

10,62 EUR +1,14% (29.07.2019, 10:45)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (29.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) in einer aktuellen Aktienanalyse unter de Lupe.Die SLM Solutions habe eine fette Umsatz- und Gewinnwarnung ausgegeben. Der prognostizierte Umsatz von 95 Mio. Euro sei laut dem Unternehmen absolut nicht zu erreichen, weil die Auftragseingänge im 1. Halbjahr so schlecht ausgefallen seien, wie man es nicht erwartet habe. Die SLM Solutions-Aktie sei daraufhin massiv unter Druck geraten. Es sehe - zumindest kurzfristig - nach einer Abwärtsbewegung aus, zumal, da SLM Solutions keine neuen Prognosen und Ziele nennen werde. Es gibt nämlich offensichtlich überhaupt keine freie Sicht mehr auf das kurzfristig zukünftige Geschäft der SLM Solutions Group AG, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.07.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SLM Solutions-Aktie: