Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (08.05.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des 3D-Druckerherstellers SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D).SLM Solutions habe gestern die Q1/20-Finanzzahlen veröffentlicht, die einen schwungvollen Start in das laufende Geschäftsjahr 2020 aufzeigen würden. Der Umsatz sei um 143,3% yoy (Q1/19: 7,3 Mio. Euro) und um 14,7% qoq (Q4/19: 15,6 Mio. Euro) auf 17,8 Mio. Euro gestiegen. Dies sei der höchste Q1-Umsatz in der Unternehmensgeschichte gewesen. Darüber hinaus habe sich das EBITDA deutlich von -8,12 Mio. Euro in Q1/19 auf -3,02 Mio. Euro in Q1/20 trotz steigender Materialkosten (7,91 Mio. Euro; +43,9%) und durch Einmalaufwendungen belasteter Personalkosten (9,78 Mio. Euro; +17,5% yoy) verbessert.Der Kassenbestand habe sich von 25,5 Mio. Euro Ende 2019 auf 20,3 Mio. Euro Ende Q1/20 verringert. Ein großer Teil dieser Veränderung sei auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen gewesen, die in Q1/20 auf 21,7 Mio. Euro angestiegen seien (Q1/19: 15,5 Mio. Euro). Das Verhältnis von Nettoumlaufvermögen (Q2/20: 42,1 Mio. Euro) zu Umsatzerlösen der vergangenen zwölf Monate (59,5 Mio. Euro) habe sich jedoch weiter auf 70,8% (Q1/19: 84,3%) verbessert, was die anhaltenden Bemühungen des Unternehmens unterstreiche, nicht betriebsnotwendiges Kapital freizusetzen. Darüber hinaus werde die Liquidität des Unternehmens durch die Ausgabe einer neuen Wandelanleihe gestärkt.Wichtige Endmärkte (z.B. Flugzeug-, Öl- und Gasindustrie) von SLM seien von den jüngsten Marktturbulenzen schwer getroffen worden. Aufgrund des weltweiten Lockdowns seien zudem die Vertriebsaktivitäten von SLM für mehrere Wochen (vor allem gegen Ende des Q1/20) fast vollständig zum Erliegen gekommen. Dies habe in einem verhaltenen Auftragseingang (7 Maschinen) in Q1/20 resultiert, der sich auch in den kommenden Quartalen unterdurchschnittlich entwickeln dürfte. Ursprünglich erwartet worden sei ein Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen %-Bereich und ein negatives EBITDA im einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Aufgrund von Covid-19 habe SLM ihre Prognose für 2020 zurückgezogen. Der Analyst halte an seinen Schätzungen fest und erwarte für 2020e weiterhin Umsätze in Höhe von 58,3 Mio. Euro und ein EBITDA von -11,7 Mio. Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: