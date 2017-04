XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

37,40 EUR +0,40% (03.04.2017, 11:11)



Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

37,281 EUR +0,08% (03.04.2017, 11:36)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (03.04.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lübecker 3D-Druck-Spezialisten SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) unter die Lupe.2017 strebe der Hersteller von 3D-Metalldruckern wieder ein höheres Wachstumstempo an. Sehr spannend sei die vor wenigen Tagen gemeldete Partnerschaft mit Divergent 3D aus den USA. Gemeinsam wolle man skalierbare Hardware- und Softwarelösungen für eine Produktion von Teilen im Fahrzeugbau weiterentwickeln.Der TecDAX-Titel sei an der Börse sportlich bewertet. Das Kurs/Umsatz-Verhältnis betrage knapp 9. Das Papier sei nach wie vor in einem intakten Aufwärtstrend.Börsenplätze SLM Solutions-Aktie: