ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (06.11.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des 3D-Druckerherstellers SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D).SLM habe in 9M/20 eine Gesamtleistung von 46,4 Mio. Euro (+37,5% yoy) erzielt. Der Auftragseingang habe sich um -33% yoy auf 25,6 Mio. Euro (9M/19: 38,2 Mio. Euro; -8% yoy) reduziert. Bezogen auf Q3/20 habe sich die Gesamtproduktion um -9% yoy auf 14,3 Mio. Euro (Q3/19: 15,7 Mio. Euro; -36,6% yoy) verringert. Der Auftragseingang habe mit 11,9 Mio. Euro um -32% unter Vorjahr (Q3/19: 17,4 Mio. Euro; -3% yoy) gelegen, was in erster Linie auf kundenseitige Investitionszurückhaltung zurückzuführen sei. Gestiegene wirtschaftliche Unsicherheiten, in Zusammenhang mit der weltweiten Pandemie, hätten insbesondere SLM-Kunden aus der Luftfahrt- und Automobilindustrie gehemmt.Das 9M/20-EBITDA habe sich von -19,7 Mio. Euro auf -12,2 Mio. Euro verbessert. Im Q3/20 seien Wertminderungen auf alte Vorratsbestände vorgenommen worden (Einmaleffekt -2,3 Mio. Euro). Nach Ansicht des Managements sei die Wahrscheinlichkeit weiterer Wertminderungen aufgrund neu ausgerichteter Betriebsprozesse als gering einzustufen. Durch die deutliche Reduzierung des Working Capital (Intensität Q3/20: 47% vs. Q2/20: 59%) und der Mittelzuführung durch die Wandelanleihe (15 Mio. Euro) sowie des relativ niedrigen CAPEX (9M/20: 7,9 Mio. Euro vs. 9M/19: 10,4 Mio. Euro) habe sich die Kasse nur leicht auf 25,9 Mio. Euro verringert.Das Management habe ihre Prognose für 2020 bestätigt (Umsatzsteigerung >= 20%; EBITDA zwischen -18 Mio. Euro und -13 Mio. Euro). Auf Basis der 9M/20-Zahlen erscheine die Jahres-Schätzung des Analysten für die Personalkosten zu niedrig, weshalb er diese von 28,5 Mio. Euro auf 31,5 Mio. Euro erhöhe. Infolgedessen verringere sich sein prognostiziertes 2020e-EBITDA/EBIT von -14,7 Mio. Euro/-22,4 Mio. Euro auf -17,7 Mio. Euro/-25,4 Mio. Euro.Kommenden Dienstag (10.11.) werde SLM ihre lang erwartete Maschineninnovation vorstellen. Aufgrund signifikanter Produktivitätssteigerungen werde erwartet, dass mit Einführung der verbesserten AM-Technologie die Wettbewerbsfähigkeit zu traditionellen Bearbeitungstechnologien wie Gießen und Fräsen hergestellt werde. Dies würde den adressierbaren Markt für SLM-Produkte deutlich erweitern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.