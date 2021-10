Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



3,53 EUR -5,36% (11.10.2021)



3,58 EUR -4,53% (11.10.2021, 15:25)



DE000A1681X5



A1681X



SNG



SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (11.10.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) unter die Lupe.Die Energiewende habe weiteren Schwung erhalten, die Investitionsbereitschaft in den Zielmärkten steige offensichtlich, schreiben die Fachanalysten der Research Boutique aus Frankfurt/M. Und sie würden betonen, dass der aktuelle Orderbestand beim Spezialmaschinenbauer inzwischen über EUR 110 Mio. hinausgewachsen sei und damit den höchsten Stand seit 2018 erreicht hätte.Damit die aufziehenden Chancen genutzt werden könnten, solle die schwache Kapitalstruktur zügig und spürbar - via Herab- und anschließender Heraufsetzung des Grundkapitals - verbessert werden. Die Kapitalerhöhung - nach Einschätzung der Analysten noch vor Jahresende 2021 - sei notwendig und zielführend.Eine (virtuelle) a.o. HV (29.10.21) habe den Rahmen für die - im Umfang durch einen Finanzinvestor abgesicherte - Kapitalzufuhr und in den folgenden Wochen danach die BaFin den Prospekt für die Kapitalerhöhung zu genehmigen. Im Rahmen der Barkapitalerhöhung als auch im Rahmen einer möglichen, darauffolgenden Umplatzierung der Aktien könnte der Finanzinvestor über 30% des Aktienkapitals (Meldeschwelle für Kontrollwechsel) kommen.Aus finanztechnischer Sicht werde sich die Investmentattraktivität - nach der Kapitalauffrischung - weiter erhöht haben. Unterdessen habe sich (Stichwort Diversifizierung des Geschäftsmodell durch "Non-Solar-, Non-China-Orders") auch das Chance-/Risiko-Verhältnis strukturell verbessert, was durch die jüngsten Orders untermauert werde.Aktionäre müssten bei den anstehenden Barkapitalerhöhung mit einer spürbaren Verwässerung rechnen, wenn das sehr aktionärsfreundlich gestaltete Bezugsrecht nicht ausgeübt würde.Deshalb und auch aufgrund der günstigen Peerbewertung empfehlen Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, zu zeichnen. (Analyse vom 11.10.2021)