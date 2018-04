Börsenplätze SINGULUS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

13,56 EUR +0,89% (19.04.2018, 14:59)



Tradegate-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

13,54 EUR +0,59% (19.04.2018, 15:19)



ISIN SINGULUS-Aktie:

DE000A1681X5



WKN SINGULUS-Aktie:

A1681X



Ticker Symbol SINGULUS-Aktie:

SNG



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (19.04.2018/ac/a/nw)







Kahl (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in SINGULUS-Aktien stark aus:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP attackieren die Aktien der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) wieder.Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 18.04.2018 seine Shortposition von 0,71% auf 0,80% der Aktien der SINGULUS TECHNOLOGIES AG angehoben.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den SINGULUS TECHNOLOGIES AG-Aktien:0,60% Oxford Asset Management (06.02.2018)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den SINGULUS-Aktien auf mindestens 1,40%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.