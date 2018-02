Tradegate-Aktienkurs SINA-Aktie:

94,92 EUR -0,12% (16.902.2018, 10:42)



NASDAQ-Aktienkurs SINA-Aktie:

119,20 USD +0,29% (16.02.2018, 14:12, vorbörslich)



ISIN SINA-Aktie:

KYG814771047



WKN SINA-Aktie:

929917



Ticker-Symbol SINA-Aktie Deutschland:

YIN



NASDAQ Ticker-Symbol SINA-Aktie:

SINA



Kurzprofil SINA Corp.:



SINA Corp. (ISIN: KYG814771047, WKN: 929917, Ticker-Symbol: YIN, NASDAQ-Symbol: SINA) ist ein chinesisches Unternehmen aus dem Bereich Online-Medien. Das digitale Mediennetzwerk von SINA.com (Portal) SINA.cn (mobiles Portal) und Weibo.com (Social Media) ermögliche Internetnutzern Zugang zu professionellen Medieninhalten und Nutzer-generiertem Content.

(16.02.2018/ac/a/n)

Sydney (www.aktiencheck.de) - SINA-Aktienanalyse der Analystin Wendy Huang von Macquarie Research:Im Rahmen einer Aktienanalyse bleibt die Analystin Wendy Huang von Macquarie Research in Bezug auf die Aktien von SINA Corp. (ISIN: KYG814771047, WKN: 929917, Ticker-Symbol: YIN, NASDAQ-Symbol: SINA) bei ihrer Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.SINA Corp. habe mit den Q4-Ergebnissen über den Erwartungen abgeschnitten. Zudem sei für 2018 ein Umsatzwachstum in Aussicht gestellt worden, welches die Konsensprognose übertreffe.Analystin Wendy Huang sieht die Wachstumsstory von SINA als intakt an und bestätigt das Kursziel von 143,00 USD.In ihrer SINA-Aktienanalyse stufen die Analysten von Macquarie Research den Titel unverändert mit "outperform" ein.Börsenplätze SINA-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs SINA-Aktie:94,32 EUR -1,32% (16.02.2018, 09:00)