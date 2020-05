Börsenplätze SIG-Aktie:



Kursprofil SIG Combibloc Group AG:



Die SIG Combibloc Group AG (ISIN: CH0435377954, WKN: A2N5NU, Ticker-Symbol: 1YQA, SIX Swiss Ex: SIGN) bietet Systeme und Lösungen für aseptische Verpackungen an, die auf keimfreien und sterilen Kartonlösungen basieren. Aseptischen Kartonverpackungsabfüllmaschinen, aseptische Kartonverpackungshülsen, Ausläufe und Verschlüsse ergänzen das Angebot. Die SIG Combibloc Group AG produziert Getränke- und Lebensmittelverpackungen und unterstützt seine Kunden bei End-to-End-Lösungen. (06.05.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SIG-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der SIG Combibloc Group AG (ISIN: CH0435377954, WKN: A2N5NU, Ticker-Symbol: 1YQA, SIX Swiss Ex: SIGN).Schwaches 2Q, aber Prognosen bestätigt: Die Geschäftsleitung rechne nach einem starken Jahresauftakt mit einem schwachen 2Q (On-the-Go-Konsum, Foodservice), v.a. in Nord- und Südamerika. Bei normaleren Verhältnissen im 2H glaube die Geschäftsleitung, das für das GJ20 angestrebte Umsatzwachstum von 6 bis 8% (bei kW) und die ber. EBITDA-Marge von 27 bis 28% erreichen zu können. Zudem hätten die Äußerungen zum FCF angesichts der erwarteten erheblichen Steigerung im GJ20 optimistisch geklungen (Plus von EUR 42 Mio. im 1Q20 ggü. dem 1Q19). Kunden würden ihre Investitionen aufgrund der aktuellen Unsicherheiten zurückfahren.Längerfristiger Trend intakt: Wie schon bei anderen Unternehmen in der Schweiz (Nestlé, Givaudan, SGS) zu beobachten gewesen sei, dürfte die derzeitige Krise den Fokus auf Lebensmittelsicherheit insgesamt verstärken, v.a. in China. Mit seinen aseptischen Verpackungen sei SIG in dieser Hinsicht stark aufgestellt.Nächster Kursimpuls: 1H20-Ergebnisse am 28. Juli (=)Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, behält sein "hold"-Rating für die SIG-Aktie bei. (Analyse vom 06.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link