Kurzprofil SHW AG:



Die SHW AG (ISIN: DE000A1JBPV9, WKN: A1JBPV, Ticker-Symbol: SW1) wurde 1365 gegründet und zählt damit zu den ältesten Industriebetrieben in Deutschland. Heute ist die SHW AG ein führender Automobilzulieferer mit Produkten, die wesentlich zur Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und damit der CO2-Emissionen beitragen. Im Geschäftsbereich Pumpen und Motorkomponenten entwickelt und produziert der SHW-Konzern Pumpen für Personenkraftwagen (inklusive elektronischer Leiterplatten) und Truck & Off-Highway Anwendungen (Lkw, Agrar- und Baumaschinen sowie Stationärmotoren und Windkraftanlagen) sowie Motorkomponenten. Im Geschäftsbereich Bremsscheiben werden einteilige, belüftete Bremsscheiben aus Gusseisen sowie Leichtbau-Verbundbremsscheiben aus einer Kombination von Eisenreibring und Aluminiumtopf entwickelt und produziert.



Zu den Kunden des SHW-Konzerns gehören namhafte Automobilhersteller, Nutzfahrzeug-sowie Landmaschinen- und Baumaschinenhersteller und andere Zulieferer der Fahrzeugindustrie. Der SHW-Konzern produziert derzeit an fünf Produktionsstandorten in Deutschland (Bad Schussenried, Aalen-Wasseralfingen, Hermsdorf, Tuttlingen-Ludwigstal und Neuhausen ob Eck), in Brasilien (São Paulo) und China (Kunshan) und verfügt in Toronto (Kanada) über ein Vertriebs- und Entwicklungszentrum. Mit durchschnittlich etwa 1.350 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 einen Konzernumsatz von knapp über 400 Millionen Euro. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.shw.de. (10.04.2018/ac/a/nw)



Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers SHW AG (ISIN: DE000A1JBPV9, WKN: A1JBPV, Ticker-Symbol: SW1) unter die Lupe.Stefan Pierer, Chef von Pierer Industrie, sei über die SHW Beteiligungs GmbH mit einem Anteil von knapp 50% Großaktionär bei SHW AG. Mit Ablauf der Hauptversammlung Anfang Mai werde Pierer auch die Kontrolle im Aufsichtsrat übernehmen. Die Aufsichtsratsmitglieder Christian Brand und Kirstin Hegner hätten bereits Ende Dezember 2017 ihre Plätze geräumt. Sie seien durch Pierer selbst und seinen Kollegen Klaus Rinnerberger ersetzt worden. Der bisherige Aufsichtsratschef Georg Wolf habe jüngst sein Amt ebenfalls niedergelegt, was die Experten begrüßen würden. Auf der nächsten Hauptversammlung werde Pierer weitere Gefolgsleute aus seinem Kreis in den Aufsichtsrat wählen. Zudem solle der Aufsichtsrat anstatt sechs, künftig aus neun Mitgliedern bestehen. Dann könne Pierer mit hartem Besen kehren. Die Experten würden davon ausgehen, dass er auch im Vorstand Änderungen vornehme.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei der SHW-Aktie investiert zu bleiben. (Analyse vom 10.04.2018)