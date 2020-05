Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die SHS VIVEON AG (ISIN: DE000A0XFWK2, WKN: A0XFWK, Ticker-Symbol: SHWK) ist ein international agierender Anbieter von Softwarelösungen für das smarte Management von Kreditrisiken. Ziel ist, alle Umsatz- und Risiko-beeinflussenden Entscheidungen entlang des digitalen "Lead-to-Cash"-Prozesses von Unternehmen nachhaltiger und effizienter zu gestalten.



Alle Softwarelösungen von SHS VIVEON sind in der modular aufgebauten "SHS as a Service Plattform" enthalten. Sie adressiert alle Bereiche des Kundenprozesses: Angefangen vom Lead-Prozess über die Angebots- und Vertragsphase bis hin zu Kundenentwicklung und Forderungsmanagement. Die Software- und Beratungslösungen können auf spezifische Bedürfnisse angepasst werden und lassen sich nahtlos in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren. Damit unterstützen die Lösungen die Digitalisierungsstrategie von Unternehmen jeder Größe aus Branchen wie Finanzdienstleistungen, Handel, E-Commerce, Industrie, Telekommunikation und Energie. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in München; SHS VIVEON hat Niederlassungen in Düsseldorf, Mühldorf am Inn, Stuttgart, Wien und Zug. Das Unternehmen ist am M:access der Börse München notiert. (19.05.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - SHS VIVEON-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters SHS VIVEON AG (ISIN: DE000A0XFWK2, WKN: A0XFWK, Ticker-Symbol: SHWK) weiterhin zu kaufen.Mit dem Geschäftsbericht für 2019 habe SHS VIVEON die vorläufigen Zahlen vollumfänglich bestätigt und damit ein sehr gutes Geschäftsjahr abgeschlossen, in dem bei einem moderaten Umsatzanstieg eine eindrucksvolle Ergebniswende gelungen sei.Mit einer EBITDA-Marge von 12,5 Prozent sei das beste Ergebnis seit zehn Jahren erreicht worden, und im laufenden Jahr solle es trotz der COVID-19-Pandemie weiter verbessert werden. Angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise habe SHS VIVEON die ursprüngliche Erlösprognose zwar revidiert und peile nun einen gleichbleibenden Umsatz an, doch an dem Ziel, die EBITDA-Marge auf 13 bis 14 Prozent zu erhöhen, halte das Unternehmen fest.Trotz dieser Anpassung dokumentiere die Prognose, in welch gesunder Verfassung sich das Unternehmen inzwischen wieder befinde. Das Geschäft stütze sich auf eine breite Basis von treuen Kunden, mehr als die Hälfte der Umsätze sei wiederkehrender Natur und die Bilanz sei sehr solide. Nach Unternehmensangaben bleibe die Liquidität gemäß den Planungsrechnungen selbst in den Worst-Case-Szenarios bezüglich der weiteren Entwicklung der Pandemie ausreichend.Dementsprechend habe sich der von Jakubowski ermittelte faire Wert nur leicht auf 12,60 Euro (zuvor: 13,70 Euro) ermäßigt, was für die Aktie gegenüber dem aktuellen Kurs ein hohes Aufwärtspotenzial signalisiere.Auf dieser Grundlage und vor dem Hintergrund der soliden Basis sowie der nur moderaten Risiken bestätigt Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, das Urteil "buy" für die SHS VIVEON-Aktie. (Analyse vom 19.05.2020)