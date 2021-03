XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsende Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 6,3 Millionen aktive Kunden (Stand: 31.12.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (22.03.2021/ac/a/d)





Venlo (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Greenvale Capital LLP stockt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von SHOP APOTHEKE weiter auf:Die Leerverkauf-Attacke des Hedgefonds Greenvale Capital LLP auf die Aktien der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) setzt sich fort.Die Leerverkäufer des im Jahr 2015 gegründeten Londoner Hedgefonds Greenvale Capital LLP haben am 18.03.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,39% auf 1,47% der Aktien von SHOP APOTHEKE gesteigert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den SHOP APOTHEKE-Aktien:1,47% Greenvale Capital LLP (18.03.2021)0,52% Discovery Capital Management LLC (17.02.2021)Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: