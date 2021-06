Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

158,60 EUR -3,59% (23.06.2021, 11:41)



Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

160,30 EUR -3,08% (23.06.2021, 11:53)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsende Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 6,3 Millionen aktive Kunden (Stand: 31.12.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (23.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die am Vortag nach einem Medienbericht über die schleppende Einführung des E-Rezeptes gebeutelten Aktien der SHOP APOTHEKE hätten am Mittwoch ihre Kursverluste ausgeweitet. Kopfschmerzen bereite den Aktionären eine gestrichene Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler. Dies lasse den Kurs am späten Vormittag um 4,4 Prozent einbrechen auf 157,20 Euro.Am Dienstag seien die Papiere zunächst auf den höchsten Stand seit Ende April gestiegen, hätten dann aber bis zum Xetra-Schluss gut sechs Prozent eingebüßt. Auslöser dieser Verluste sei der Bericht eines Branchenmagazins gewesen, wonach eine Testphase für die Einführung elektronischer Rezepte schleppend anlaufe. Von E-Rezepten würde die Online-Apotheke voraussichtlich erheblich profitieren.Das Fachportal "Apotheke Adhoc" habe berichtet, dass es bei der geplanten Einführung des E-Rezepts weiter gewaltig hake. Die Pilotphase starte am 1. Juli lediglich mit einer Praxis, einer Apotheke und einem einzigen Patienten. Mitte des Monats solle es zumindest etwas mehr Vielfalt geben. Der weitere Zeitplan stehe dem Vernehmen nach aber auf sehr tönernen Füßen.In diese Kerbe habe nun auch Analyst Tom Diedrich von der Metzler Bank gehoben: Die jüngste Nachrichtenlage in Sachen Online-Rezepte könne "den Optimismus einiger Marktteilnehmer dämpfen". Die Verbreitung der Gesundheitskarte, die Voraussetzung für einige Funktionen der E-Rezept-App sei, komme nur langsam voran. Der Analyst habe die Aktien daher auf "halten" abgestuft und sein Kursziel auf 155 Euro gesenkt.Langfristig bleibt "Der Aktionär" aber dennoch weiterhin sehr zuversichtlich, so Marion Schlegel. (Analyse vom 23.06.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link