Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" ebenso wie im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

63,70 EUR +0,63% (08.04.2020, 09:07)



Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

63,80 EUR +0,31% (08.04.2020, 09:22)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 4,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX Index gelistet. (08.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Der Online-Arzneimittelhändler SHOP APOTHEKE habe den Kapitalmarkt erfolgreich angezapft. In einem beschleunigten Verfahren seien rund 1,12 Millionen Aktien für 58 Euro je Stück bei institutionellen Investoren platziert worden, habe das im SDAX notierte Unternehmen in der Nacht zu Mittwoch in Venlo mitgeteilt. Der ursprüngliche Betrag der Kapitalerhöhung sei von 55 Millionen aufgrund der sehr starken Nachfrage auf 65 Millionen Euro erhöht worden. Der Platzierungspreis liege rund 8,4 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Dienstag.SHOP APOTHEKE habe sich das neue Geld für Investitionen besorgt, weil die Folgen der Covid-19-Pandemie zu beschleunigtem Wachstum geführt hätten. Zudem gebe es nun Klarheit beim Zeitpunkt der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland, habe es weiter geheißen.Einzelne Mitglieder des Vorstands und der Hauptaktionär der Gesellschaft hätten sich den Angaben zufolge an der Kapitalerhöhung beteiligt. Das Bezugsrecht sei bei der Maßnahme ausgeschlossen.Darüber hinaus habe der Vorstand am Dienstagabend die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bekräftigt, den Breakeven auf Basis des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zu erreichen. Auch an der längerfristigen Prognose einer stabilen EBIT-Marge von mehr als sechs Prozent werde festgehalten, habe es weiter geheißen.Kurse um den Platzierungspreis können mutige Anleger zum Einstieg nutzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link