Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 5,9 Millionen aktive Kunden (Stand: 30.09.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (13.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Die SHOP APOTHEKE-Aktie reihe sich am Mittwoch unter den größten Verlierern im MDAX ein. Nach der atemberaubenden Rallye - die Aktie habe sich innerhalb weniger Monate im Wert vervierfacht - mute der Grund für die kleine Verkaufswelle ein wenig hanebüchen an.So schicke Jefferies SHOP APOTHEKE Europe auf die Bretter. Eine gestrichene Kaufempfehlung des Analysehauses setze die Aktie unter Druck. Jefferies habe angesichts der Rally das Kursziel von 120 auf 175 Euro angehoben, spreche nun allerdings nur noch eine Halteempfehlung aus. Denn auf dem aktuellen Niveau sei das Chance-Risiko-Potenzial der SHOP APOTHEKE-Aktie nicht mehr so gut, habe Analyst Alexander Thiel erklärt. 2021 bräuchte es ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft um mehr als rund ein Viertel, um den Kurs weiter anzutreiben. Das sei gar nicht so einfach. Zudem habe der deutlich günstiger bewertete Schweizer Konkurrent Zur Rose seinen strategischen Wettbewerbsvorteil ausgebaut.Jefferies hebe das Kursziel an, senke jedoch die Einschätzung. Wirklich nachvollziehbar sei diese Analyse nicht. "Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung: SHOP APOTHEKE Europe sollte auch im Jahr 2021 das Wachstumstempo hoch halten und weitere Fortschritte bei der Profitabilität erzielen. Mit der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland ab 2022 stehe ein weiterer Kurstrigger in den Startlöchern. Investierte Anleger sollten dabeibleiben. Für Trader ergebe sich ein interessantes Szenario beim nachhaltigen Sprung über das bisherigen Rekordhoch bei 168,60 Euro, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: