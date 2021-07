Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

144,30 EUR -8,44% (06.07.2021, 09:06)



XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

158,10 EUR -1,80% (05.07.2021)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsende Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 6,3 Millionen aktive Kunden (Stand: 31.12.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (06.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Online-Arzneimittelhändler SHOP APOTHEKE kämpfe mit Logistikproblemen, weshalb womöglich die Jahresprognose wackele. Der gegenwärtig angespannte Arbeitsmarkt und der Umzug an den neuen Standort Sevenum hätten für vorübergehend reduzierte Logistikkapazitäten gesorgt, habe das Unternehmen am Dienstag in Venlo mitgeteilt. Im zweiten Quartal habe sich das Umsatzwachstum nunmehr verlangsamt. Dies habe die Aktie am Morgen kräftig unter Druck gebracht.Im ersten Halbjahr seien die Erlöse den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,9 Prozent auf 534 Millionen Euro gestiegen. Allerdings sei es mit Blick aufs zweite Quartal lediglich ein Umsatzplus von 7,3 Prozent auf 250 Millionen Euro gewesen.Vorstandschef Stefan Feltens habe die Zahlen kommentiert: "Die Umsetzung der strategischen Initiativen sowie die Nachfrage von KundInnen in unseren Märkten entwickelten sich im zweiten Quartal weiterhin sehr gut. Die Testphase für das elektronische Rezept in Deutschland ist wie geplant am 1. Juli 2021 angelaufen. Zudem ist SHOP APOTHEKE NOW! inzwischen für mehr als 20 Millionen Menschen in 13 Metropolregionen in Deutschland verfügbar - unter anderem in Berlin, Hamburg und München. Dennoch mussten wir unser Wachstum im Berichtsquartal etwas bremsen. Dies wird auch unser Ergebnis im zweiten Quartal beeinträchtigen."Für das laufende Geschäftsjahr erwarte der Vorstand der SHOP APOTHEKE EUROPE ein organisches Umsatzwachstum von rund 20 Prozent oder mehr sowie eine positive bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von 2,3 bis 2,8 Prozent (2020: 2,2 Prozent). Da die Logistikkapazität aktuell geringer als ursprünglich geplant ausfalle, sei die Zielerreichung herausfordernder. Ob eine Aktualisierung der Prognose erforderlich sein werde, hänge von den Entwicklungen der nächsten Wochen ab.Langfristig bleibt "Der Aktionär" aber dennoch weiterhin sehr zuversichtlich. Aus charttechnischer Sicht würde die Rückeroberung der 200-Tage-Linie ein positives Signal bringen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 06.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link