Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 5,5 Millionen aktive Kunden (Stand: 30.06.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet.



Seit dem 25. Juni 2019 sind die Wandelanleihen von SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: DE000A19Y072) neben der Wertpapierbörse Frankfurt zusätzlich auch an der niederländischen Börse Euronext, die die Börsen in Paris, Amsterdam, Brüssel und Lissabon betreibt, handelbar. (08.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Die positiven Nachrichten rund um Corona-Impfstoffe und der Vorstoß von Amazon im US-Apothekenmarkt hätten die Aktie von SHOP APOTHEKE EUROPE belastet. Inzwischen habe der MDAX-Wert einen Boden gefunden und sich von den jüngsten Tiefständen lösen können. Eine frische Kaufempfehlung verleihe am Dienstag positive Impulse.Die US-Bank Citigroup habe das Kursziel für SHOP APOTHEKE EUROPE von 160 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Ajay Nandal habe in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Online-Apothekenbranche von strukturellen Anlagemöglichkeiten gesprochen. Er habe dabei eine leichte Präferenz für SHOP APOTHEKE gegenüber der nun auch mit "buy" in die Bewertung aufgenommenen Papiere von Zur Rose geäußert. SHOP APOTHEKE EUROPE zeichne sich durch ein dynamischeres Wachstum und erwartete Marktanteilsgewinne aus.Dennoch sehe die Citigroup auch Upside-Potenzial bei der DocMorris-Mutter Zur Rose. Die Analysten würden den Wert bei 330 Schweizer Franken fair bewertet sehen, das Votum laute "buy"."Der Aktionär" führe die Aktien von SHOP APOTHEKE EUROPE und Zur Rose schon lang auf der Empfehlungsliste. Anleger hätten bei beiden Werten satte dreistellige Kursgewinne einfahren können. Damit sollte das Ende der Fahnenstange jedoch noch nicht erreicht sein. Die Einführung des elektronischen Rezeptes in Deutschland eröffne zusätzliches Wachstumspotenzial.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: