Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente signifikant ausgebaut.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 2,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (14.08.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Die SHOP APOTHEKE EUROPE habe Zahlen für das erste Halbjahr 2019 vorgelegt und damit eine Woche vor dem großen Rivalen Zur Rose. Demnach sei der Umsatz um 32 Prozent auf 338 Millionen Euro gestiegen. Ebenfalls positiv entwickle sich die Anzahl der aktiven Kunden und Bestellungen. Für das Geschäftsjahr habe die Versandapotheke die Jahresziele bekräftigt. Demnach peile SHOP APOTHEKE EUROPE unverändert ein Umsatzwachstum von 30 Prozent auf etwa 700 Millionen Euro und den Break-even auf EBITDA-Basis im Jahr 2020 an.Außerhalb der DACH-Region habe SHOP APOTHEKE EUROPE die Erlöse sogar um 83 Prozent auf 40 Millionen Euro steigern können. Die Anzahl der aktiven Kunden habe im ersten Halbjahr 2019 um 50 Prozent auf 4,2 Millionen zugelegt. Dementsprechend hätten auch die Bestellungen angezogen (um 44 Prozent auf 5,9 Millionen Stück).Stefan Feltens, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE: "Wir sind in puncto Umsatzwachstum und Entwicklung der Profitabilität auf einem guten Weg. Die Ergebniskennzahlen haben wir im Q2 gegenüber Q1 wesentlich verbessert. Damit sind wir sehr zuversichtlich, die Jahresprognose 2019 zu erfüllen."Trotz der erfreulichen Entwicklung verlasse der Finanzvorstand der Gesellschaft, Dr. Ulrich Wandel, nach zehnjähriger Tätigkeit SHOP APOTHEKE EUROPE. "Dr. Ulrich Wandel hat mit dem erfolgreichen IPO und den folgenden Kapitalmarkttransaktionen maßgeblich zur Wachstumsstory SHOP APOTHEKE EUROPE beigetragen", erläutere Firmenlenker Feltens. Wandel werde sich ab Oktober 2019 anderen Aufgaben widmen, heiße es von Unternehmensseite.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 31,00 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link