Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE EUROPE-Aktie:

51,60 EUR +1,18% (19.07.2018, 17:16)



ISIN SHOP APOTHEKE EUROPE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE EUROPE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE EUROPE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa mit einem Fokus auf OTC- und apothekenüblichen Beauty- und Personal-Care-Produkten. Mit der im November 2017 durchgeführten Übernahme der Europa Apotheek wird SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze Familie signifikant ausbauen. Durch die Kombination entsteht die am schnellsten wachsende integrierte Online-Apotheke mit einem pro-forma Umsatz in Höhe von rund EUR 318 Mio. für das Jahr 2016.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an knapp 2,4 Millionen aktive Kunden (Stand September 2017). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte in den ersten neun Monaten 2017 einen Umsatz von rund 191 Mio. Euro und ein Wachstum von +53% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP APOTHEKE EUROPE weitere Standorte in Köln, Düsseldorf und im belgischen Tongeren. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (19.07.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE EUROPE-Aktie: Den "GroKo"-Schock verdaut - AktienanalyseDas von der Großen Koalition vorübergehend ins Spiel gebrachte Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln setzte der Aktie von SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) zu, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Jedoch hätten die Experten in ZJ 06/2018 geraten, die Turbulenzen zum Einstieg in den Turbo der Commerzbank zu nutzen. Die Spekulation sei voll aufgegangen: Das Papier habe um mehr als 90 Prozent zugelegt. An der Börse setze sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass die Pläne kaum durchzusetzen sein dürften. Daher habe die Aktie die Kursdelle vollständig ausgebügelt.Inzwischen sei sogar die 50-Euro-Marke übersprungen worden. Dazu beigetragen hätten starke Geschäftszahlen: Im ersten Halbjahr 2018 sei der Umsatz um satte 103 Prozent auf 257 Mio. Euro nach oben geschossen. Neben dem ordentlichen organischen Wachstum habe dazu auch die Übernahme des Konkurrenten Europa Apotheek beigetragen - vor allem in Deutschland. Entsprechend habe SHOP APOTHEKE EUROPE das Geschäftsvolumen im größten Online-Apothekenmarkt Kontinentaleuropas um mehr als 120 Prozent auf rund 202 Mio. Euro erhöht. Der Umsatz des Segments "International" sei um mehr als 61 Prozent auf 55 Mio. Euro geklettert. Mit diesen Zahlen steige die Vorfreude auf den Halbjahresbericht, der am 14. August veröffentlicht werde.Daneben gelte SHOP APOTHEKE EUROPE schon seit längerer Zeit als potenzieller Übernahmekandidat - trotz wiederholter Dementis durch das Management. Logischer Käufer wäre der E-Commerce-Gigant Amazon, der derzeit das Geschäft mit dem Internetversand von Arzneimitteln aufbaue. Jüngster Coup Amazons war die Übernahme der Online-Apotheke PillPack, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2018)Börsenplätze SHOP APOTHEKE EUROPE-Aktie:XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE EUROPE-Aktie:51,40 EUR +0,39% (19.07.2018, 17:07)