Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

38,50 EUR +1,05% (18.04.2018, 16:08)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente signifikant ausgebaut.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 2,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (18.04.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Online-Apotheke SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.So hat Aufsichtsrat Frank Roland Walter Köhler zum 12.04.2018 ein Paket von rund 11.000 Aktien zum Kurs von 37,7687 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 415.456,10 EUR entspricht. Am gleichen Tag hat Vorstand Michael Stephan Rolf Köhler über die MK Beleggingsmaatschappij Venlo B.V. 21.000 Stück zum Kurs von 37,7485 EUR gekauft. Das Transaktionsvolumen lag bei 792.718,70 EUR.Das Ringen um ein mögliches Versandverbot für verschreibungspflichtige Arzneimittel zwischen den einzelnen Parteien und den Betriebskrankenkassen geht weiter, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer Analyse vom 03.04.2018. Während die Christsozialen in Form von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml auf die Regulierung pochen würden, würden sich die Krankenkassen querstellen. Die Unsicherheit habe auch die SHOP APOTHEKE EUROPE-Aktie wieder unter die psychologisch wichtige 40-Euro-Marke gedrückt.Ein mögliches Verbot würde auch einen Teil des Geschäftes der SHOP APOTHEKE betreffen. Im Gespräch mit "Der Aktionär" habe sich der CFO der Gesellschaft, Dr. Ulrich Wandel, aber optimistisch gegeben. Auch der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr überzeuge. Sei ein mögliches Versandverbot vom Tisch, dürfte die SHOP APOTHEKE EUROPE-Aktie wieder deutlich höher notieren.Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:38,70 EUR +3,20% (18.04.2018, 16:40)