XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

54,05 EUR -4,64% (14.11.2017, 09:30)



Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

53,529 EUR -5,78% (14.11.2017, 09:45)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden Online-Apotheken in Europa. Der Schwerpunkt unseres breiten Sortiments liegt auf rezeptfreien Arzneimitteln (OTC) sowie apothekenüblichen Beauty- und Pflegeprodukten (BPC). In Deutschland und Österreich ist SHOP APOTHEKE klarer Marktführer am Gesamtmarkt für OTC- und apothekenübliche BPC-Produkte. Zudem sind wir mit Online-Apotheken in Frankreich und Belgien erfolgreich aktiv.



Im September 2016 haben wir das Online-Geschäft der belgischen Apotheke Farmaline erworben. Durch die Integration von Farmaline haben wir unser Geschäft nach Italien und Spanien expandiert sowie unsere Marktposition in Belgien, Frankreich und Österreich weiter gestärkt.



SHOP APOTHEKE wurde 2001 gegründet. Die Zentrale, die Apotheke, der Kundenservice und das Logistikzentrum befinden sich heute im niederländischen Venlo. Von hier aus versenden wir die Bestellungen unserer Kunden in verschiedene kontinentaleuropäische Märkte. Wir haben weiterhin ein Marketing- und Sales-Büro in Köln sowie ein Marketing-Büro in Paris und ein Kundenservice-Center in Tongeren, Belgien. Insgesamt arbeiten 349 Mitarbeiter* unter der Führung eines erfahrenen Management-Teams daran, unseren Kunden ein breites Sortiment zu attraktiven Preisen zu bieten. Dabei liegen uns die schnelle Lieferung und ein unkomplizierter Service besonders am Herzen. Durch umfassende Informationen zu Medikamenten, ihrer Anwendung sowie Neben- und Wechselwirkungen gewährleisten wir für unsere Kunden zudem eine hohe Medikationssicherheit. In Kombination mit unserem hervorragendem Produktangebot, einem angenehmen Einkaufserlebnis und einer exzellenten Beratung bieten wir allen Kunden ein rundum überzeugendes Leistungsversprechen. Alle uns überlassenen persönlichen Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt. (14.11.2017/ac/a/a)







Venlo (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Ennismore Fund Management Limited baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von SHOP APOTHEKE stark ab:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Ennismore Fund Management Limited treten den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) an.Die Finanzprofis des Hedgefonds Ennismore Fund Management Limited haben am 10.11.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,66% auf 0,50% der Aktien von SHOP APOTHEKE verringert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den SHOP APOTHEKE-Aktien:0,50% Ennismore Fund Management Limited (10.11.2017)Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: