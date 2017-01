Tradegate-Aktienkurs SGS-Aktie:

1.913,931 EUR -0,10% (24.01.2017, 10:06)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs SGS-Aktie:

2.061,00 CHF +0,49% (24.01.2017, 10:54)



ISIN SGS-Aktie:

CH0002497458



WKN SGS-Aktie:

870264



Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SUVN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSOF



Kurzprofil SGS S.A.:



SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) ist die Muttergesellschaft einer globalen Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. SGS betreibt auf Weltebene mehr als 1.500 Büros und Labore.



Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die SGS-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen vor allem den Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene an. SGS ist auch im Bereich e-Commerce tätig. (24.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - SGS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Jean-Philippe Bertschy, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die SGS-Aktie (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF).Das Management erwarte im Geschäftsjahr 2017 eine Zunahme der Wachstumsdynamik. Wenn man ein unver. Negativwachstum für die energiebezogenen Aktivitäten und einen Wachstumsschub für die anderen zugrunde lege (gem. CEO), erhalte man ein OG im Geschäftsjahr 2017von 3,5%. Fraglich bleibe, ob im volatilen Energiebereich tatsächlich ein Plus von 6% und mehr gehalten werden könne.SGS rechne im Geschäftsjahr 2017 aus folgenden Gründen mit höheren Margen: 1) weniger verwässernde M&A-Transaktionen (Bateman und Accutest seien in dieser Hinsicht "besonders" gewesen); 2) Stabilisierung bei den energiebezogenen Aktivitäten. Dem stünden allerdings die laufenden Investitionen in neue Initiativen und Effizienzprogramme gegenüber.Zusätzliche Restrukturierungskosten: Geschätzt auf CHF 20 Mio., vor allem für die Einrichtung geteilter Servicezentren und Dashboard. Damit gehe die Restrukturierung in ihr sechstes Jahr (Kosten: durchschnittl. CHF 40 Mio. p.a.).Dashboard?: Nach 18-monatiger Implementation herrsche hier noch immer nur wenig Transparenz. Und dies, obwohl Dashboard entscheidend für die Kapitalallokation sei.Insgesamt herrsche noch immer viel Ungewissheit bezüglich der Geschäftsaussichten im Geschäftsjahr 2017. Das vom Management in Aussicht gestellte "robuste Wachstum" erscheine Bertschy eher fragwürdig. SGS werde seine Anstrengungen zur Implementierung neuer Services, um so Wachstum und Margen mit Blick auf die ambitionierten Ziele für 2020 stärker anzukurbeln, weiter zu intensivieren haben. Das EVA/DCF-Modell des Analysten ergebe einen Fair Value von über CHF 2.200, das sei ein etwas höherer Wert (tiefer Steuerlast, geringeres Umlaufvermögen) mit begrenztem Aufwärtspotenzial.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die SGS-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 2.150. (Analyse vom 24.01.2017)Börsenplätze SGS-Aktie: