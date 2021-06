XETRA-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:

ISIN SGL Carbon-Aktie:

DE0007235301



WKN SGL Carbon-Aktie:

723530



Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGLFF



Kurzprofil SGL Carbon SE:



Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



Im Jahr 2019 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Materialien, Produkte und Lösungen der SGL Carbon sind in die großen Zukunftsthemen eingebunden: Nachhaltige Mobilität, neue Energien und branchenübergreifende Digitalisierung. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: Einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (23.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.Mit einem zweistelligen Kurssprung führe der Kohlenstoffspezialist den SDAX am Mittwoch an. Ausschlaggebend für den deutlichen Kurssprung seien vor allem Insiderkäufe. Zudem habe sich die Charttechnik weiter verbessert. Der Hot-Stock des AKTIONÄR habe die jüngste Konsolidierung beendet.Missmanagement und falsche Investitionsentscheidungen hätten SGL Carbon jahrelang belastet. Doch unter CEO Torsten Derr und CFO Thomas Dippold nehme die Restrukturierung nach und nach Formen an. Zumal die Voraussetzungen stimmen würden. Die Carbon- und Glasfaserlösungen des Konzerns seien bei Trendthemen wie Elektromobilität, Brennstoffzellen-Fahrzeug oder Windkraft stark gefragt. Starke Großaktionäre wie BMW-Erbin Susanne Klatten oder die Autobauer BMW und VW kämen hinzu.Das neue Management habe sein Vertrauen in die Stärke von SGL Carbon in der Vergangenheit bereits durch Insiderkäufe im großen Stil untermauert. Nun habe Dippold erneut für mehr als 100.000 Euro zugeschlagen, Derr habe noch für etwas mehr als 65.000 Euro gekauft.Am Aktienmarkt habe dieses Zeichen nach der jüngsten Konsolidierung für neue Euphorie gereicht. Inzwischen sei die SGL Carbon-Aktie auf den höchsten Stand seit 2019 geklettert. Rein charttechnisch sollte es jetzt auch schnell über die 8,00-Euro-Marke gehen. Und auch wenn viele Experten angesichts der noch nicht abgeschlossenen Restrukturierung weiter skeptisch bleiben würden: Die Voraussetzungen seien angesichts der starken Technologie und den zahlreichen Megatrends, die dem Konzern in die Karten spielen würden, gut, dass der Turnaround gelinge - und dann auch noch höhere Kurse möglich seien.Deshalb rät Maximilian Völkl von "Der Aktionär" die Gewinne bei der SGL Carbon-Aktie laufen zu lassen! (Analyse vom 23.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SGL Carbon-Aktie: