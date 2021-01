WKN SGL Carbon-Aktie:

723530



Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGLFF



Kurzprofil SGL Carbon SE:



Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



Im Jahr 2019 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Materialien, Produkte und Lösungen der SGL Carbon sind in die großen Zukunftsthemen eingebunden: Nachhaltige Mobilität, neue Energien und branchenübergreifende Digitalisierung. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: Einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (15.01.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon: Insiderkäufe sind ein gutes Zeichen - AktienanalyseDer Kohlefaserspezialist SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) will 500 Stellen abbauen, um Gewinneinbußen wegen der Corona-Pandemie sowie im Autogeschäft auszugleichen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zudem solle es umfangreiche Einsparungen bei den Sachkosten geben. Mit dem gesamten Sparprogramm sollten Ergebnisverbesserungen von mehr als 100 Mio. Euro bis 2023 erzielt werden. Die Kosten für das Programm sollten sich auf etwa 40 Mio. Euro belaufen. Die Ankündigung dazu habe SGL Carbon bereits im November getroffen. Seitdem sei es ruhig um das Unternehmen geworden. Die jüngsten Insiderkäufe würden jedoch darauf schließen lassen, dass alles nach Plan verlaufe: Die Vorstände Torsten Derr und Thomas Dippold haben für insgesamt gut 200.000 Euro Anteile erworben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SGL Carbon-Aktie:4,81 EUR -3,61% (15.01.2021, 11:40)Tradegate-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:4,795 EUR -6,35% (15.01.2021, 11:46)ISIN SGL Carbon-Aktie:DE0007235301