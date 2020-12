Tradegate-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:

3,94 EUR -1,50% (07.12.2020, 15:08)



ISIN SGL Carbon-Aktie:

DE0007235301



WKN SGL Carbon-Aktie:

723530



Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGLFF



Kurzprofil SGL Carbon SE:



Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



Im Jahr 2019 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Materialien, Produkte und Lösungen der SGL Carbon sind in die großen Zukunftsthemen eingebunden: Nachhaltige Mobilität, neue Energien und branchenübergreifende Digitalisierung. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: Einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (07.12.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief"Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.Erstzeichner aus den 90er Jahren würden beim Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon auf drastischen Verlusten sitzen. Wer jedoch geschickt die mitunter sehr kräftigen Erholungsphasen der Aktie genutzt habe, habe richtig Geld verdienen können. Die Anzeichen würden sich verdichten, dass das Papier genau vor solch einer Phase stehe.Dabei stehe und falle die Spekulation mit der Performance des neuen Führungsduos Torsten Derr (CEO seit 01.07.20) und dem Restrukturierungsexperten Thomas Dippold (CFO seit 01.12.20). Im Analystenmeeting Anfang November hätten die Beiden auch schon deutlich gemacht, wohin die Reise gehen solle: So viele Altlasten wie möglich ins Jahr 2020 reinpacken, Kosteneinsparungen durch eine effizientere Organisationsstruktur und dann die vorhandenen Wachstumsoptionen nutzen. Im Segment Textile Fasern (CFM) werde noch in Q4 2020 eine Abschreibung von 80 bis 100 Mio. Euro vorgenommen und für die bis 2023 geplanten Ergebnisverbesserungen durch das Restrukturierungsprogramm verbuche das Management die Hälfte der geplanten Kosten - rund 40 Mio. Euro - ebenfalls schon im vierten Quartal 2020. Daher werde das Konzernergebnis nach Unternehmensangaben noch eine Ecke schlechter ausfallen und zwischen -130 und -150 Mio. Euro liegen. Das bedeute zugleich, dass das Eigenkapital auf rund 250 Mio. Euro (per 30.09.: 383 Mio. Euro) sinken werde und das Kurs/Buchwert-Verhältnis bei rund 2 liegen dürfte.Auf dieser bereinigten Basis sähen die Experten durchaus Chancen für Ergebnisverbesserungen in 2021. Im Segment Batterie & sonstige Energie (GMS) keime Fantasie durch die Brennstoffzellenkomponenten auf. Brennstoffzellen würden als zukünftiger Wachstumstreiber gelten und stünden bei Börsianern daher hoch im Kurs. Im Segment CFM brumme das Geschäft bei Windenergie, mit erneuten Abschreibungen im Autosektor würden die Experten nicht rechnen. Sie würden daher konzernweit eine spürbare Verlusteingrenzung auf 30 Mio. Euro erwarten.Durch die Restrukturierung könne SGL vermutlich schon 2021 erste, nachhaltige Verbesserungen präsentieren. Prämisse dafür sei jedoch, dass die Corona-Pandemie bis zur Jahresmitte 2021 keine größere Rolle mehr spiele.Durch die jüngsten Einschläge in der Bilanz ist die SGL Carbon-Aktie aber nur für spekulative Anleger geeignet, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 48 vom 05.12.2020)Börsenplätze SGL Carbon-Aktie:XETRA-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:3,945 EUR -1,87% (07.12.2020, 14:39)