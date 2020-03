Börsenplätze SGL CARBON-Aktie:



Kurzprofil SGL CARBON SE:



Die SGL Group (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Solar- und Windenergie, Halbleitertechnik und LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickelt SGL CARBON Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



Im Jahr 2018 erzielte SGL CARBON einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit an 33 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Materialien, Produkte und Lösungen der SGL CARBON sind in die großen Zukunftsthemen eingebunden: nachhaltige Mobilität, neue Energien, und branchenübergreifende Digitalisierung. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, effizientere, vernetzte und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL CARBON an: einen Beitrag zu einer smarteren Welt zu leisten.



Weitere Informationen zur SGL CARBON sind unter www.sglCARBON.com/presse zu finden. (12.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SGL CARBON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL CARBON (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.Der angeschlagene Kohlefaserspezialist SGL Carbon wolle seine Erlöse bis 2024 jährlich um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz steigern. Obwohl der Konzern 2019 unter dem Strich einen Verlust von 90 Millionen Euro eingefahren habe und die Entwicklung wegen Problemen im Geschäft mit Textilfasern und Industrieanwendungen enttäuschend gewesen sei, habe sich Finanzchef und Vorstandssprecher Michael Majerus am Donnerstag bei der Bilanzvorlage zuversichtlich gezeigt.Die strategische Ausrichtung von SGL Carbon stimme, künftige Wachstumstreiber sollten die Themen Energie, Digitalisierung und nachhaltige Mobilität sein. Im sehr schwachen Gesamtmarkt hätten die Nachrichten der Aktie nicht auf die Beine helfen können. SGL-Carbon-Aktien seien um mehr als zehn Prozent abgesackt. In den zurückliegenden drei Jahren liege das Minus bei rund zwei Drittel. Die vorgelegten Zahlen und der Ausblick lägen weitgehend im Rahmen der Markterwartungen, habe ein Händler in einer ersten Reaktion befunden.Mögliche Auswirkungen des neuartigen Coronavirus auf die globalen Lieferketten seien laut SGL Carbon derzeit nicht abschätzbar. Ungeachtet dessen solle sich der hohe Jahresfehlbetrag aus dem Vorjahr deutlich verbessern. Für 2020 erwarte das Unternehmen nur noch einen Verlust im niedrigen zweistelligen Bereich. 2018 habe der Konzern noch einen Gewinn von 41,3 Millionen verbucht. Wie bereits bekannt sollten die Investitionen 2020 auf 70 bis 80 Millionen Euro sinken nach rund 95 Millionen im Vorjahr.Während das bereinigte operative Ergebnis vor Sondereinflüssen (EBIT) um ein Viertel auf 48,4 Millionen Euro abgesackt sei, habe SGL Carbon den Umsatz um knapp 4 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro steigern können und damit leicht über den Erwartungen der Analysten gelegen. Der Konzern habe 2019 mehrfach die Prognose gesenkt und die Mittelfristziele kassiert. Zudem habe Chef Jürgen Köhler seinen Hut genommen.Die Baader Bank habe die Einstufung für SGL Carbon nach Jahreszahlen auf "sell" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Die Resultate des Kohlenstoffspezialisten hätten den Erwartungen entsprochen, habe Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Das niedrigere operative Ergebnisziel für 2020 sei bestätigt worden. Es werde noch dauern, bis neue Projekte Ergebnisse geliefert hätten. Die SGL-Carbon-Aktie notiere indes bereits weit unter dem Kursziel von Analyst Obst.Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link