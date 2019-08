ISIN SGL CARBON-Aktie:

DE0007235301



WKN SGL CARBON-Aktie:

723530



Ticker-Symbol SGL CARBON-Aktie:

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL CARBON-Aktie:

SGLFF



Kurzprofil SGL CARBON SE:



Die SGL Group (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Solar- und Windenergie, Halbleitertechnik und LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickelt SGL CARBON Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



Im Jahr 2018 erzielte SGL CARBON einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit an 33 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Materialien, Produkte und Lösungen der SGL CARBON sind in die großen Zukunftsthemen eingebunden: nachhaltige Mobilität, neue Energien, und branchenübergreifende Digitalisierung. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, effizientere, vernetzte und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL CARBON an: einen Beitrag zu einer smarteren Welt zu leisten.



Weitere Informationen zur SGL CARBON sind unter www.sglCARBON.com/presse zu finden. (15.08.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SGL CARBON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL CARBON (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.Das Papier des Wiesbadener Unternehmens gehöre im heutigen Handel zu den schwächsten Aktien auf dem deutschen Kurszettel. Neben einer Gewinnwarnung bereite auch der Rücktritt des Vorstandschefs Jürgen Köhler Sorgenfalten. Die SGL CARBON-Aktie rutsche auf den tiefsten Stand seit 2002 ab.Chaostage bei SGL CARBON: Die durchaus überraschende Gewinnwarnung (nachdem das Unternehmen die Jahresprognose erst Anfang August bekräftigt habe) und der Rücktritt des Firmenlenkers würden die Aktie im heutigen Xetra-Handel um fast 30% einbrechen lassen. Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.08.2019)XETRA-Aktienkurs SGL CARBON-Aktie:3,826 EUR -29,28% (15.08.2019, 09:38)Tradegate-Aktienkurs SGL CARBON-Aktie:3,892 EUR -15,39% (15.08.2019, 09:54)