Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

29,95 EUR +9,91% (15.02.2021, 09:12)



Xetra-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

26,85 EUR -0,19% (14.02.2021, 17:36)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (15.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Der deutsche Brennstoffzellen-Spezialist habe eine Prognose für 2021 und eine neue strategische Mittelfristplanung veröffentlicht. SFC Energy rechne dem Vernehmen nach bis 2025 mit einer Umsatzvervielfachung auf 350 bis 400 Mio. Euro. Parallel dazu solle sich auch die Profitabilität der bayerischen Gesellschaft verbessern. Die bereinigte EBITDA-Marge solle sich dann auf über 15% belaufen.Die SFC Energy-Aktie habe sich in den letzten Wochen in einer starken Verfassung präsentiert, die Marktkapitalisierung betrage mittlerweile knapp 400 Mio. Euro. Das entspreche dem einfachen angepeilten Jahresumsatz bis 2025 im Rahmen der strategischen Mittelfristplanung. Vielen anderen Playern in der Branche würden aber inzwischen viel höhere Kurs-Umsatz-Verhältnisse gewährt. Daher sollten sich die Aussichten positiv auf den Nebenwert auswirken. Wer investiert sei, lasse die Gewinne laufen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2021)Börsenplätze SFC Energy-Aktie: