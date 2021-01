Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (25.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Wasserstoff- respektive Brennstoffzellen-Aktien stünden nach wie vor hoch im Anlegerkurs. Auf dem deutschen Nebenwerte-Kurszettel erwache nun auch SFC Energy zum Leben. Ein kommunizierter Großauftrag aus Japan von Toyota Tsusho liefere den notwendigen Impuls, um den Small Cap aus der monatelangen Lethargie zu befreien.Dabei handele es sich um den größten Einzelauftrag in Japan, den SFC Energy bisher an Land habe ziehen können. Toyota Tsusho habe von den Bayern insgesamt 135 EFOY-Pro-Brennstoffzellen bezogen, die bei Smart-Traffic-Anwendungen zum Einsatz kommen sollten. Die Order sei bereits im Jahr 2020 umsatzwirksam gewesen.Mit dem kommunizierten Japan-Großauftrag sei der Knoten bei dem Nebenwert geplatzt. Die SFC Energy-Aktie habe jedoch eine Fahnenstange ausgebildet. Neueinsteiger sollten bei dem spekulativen Small Cap nun eine klare charttechnische Korrektur abwarten. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link