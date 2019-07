Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (02.07.2019/ac/a/nw)





Die SFC-Energy-Gesellschaft Simark Controls habe eine Vertriebsvereinbarung mit LaTech Equipment unterzeichnet. Diese ermögliche SFC Energy, das Verkaufsgebiet im Westen der USA weiter auszudehnen. Denn LaTech Equipment werde in Zukunft die EFOY-Pro-Brennstoffzellenlösungen in den Staaten Utah, Idaho, Wyoming, Montana, Colorado und North Dakota vertreiben. Ohnehin gehöre Nordamerika zu den wichtigsten Märkten von SFC Energy.Derweil sei das Papier von SFC Energy am Montag kräftig unter die Räder gekommen. Der Grund: Eine Kapitalerhöhung. Langfrist-Investoren sollten sich aber davon nicht beunruhigen lassen. Schaffe es das Management das Geld wie geplant einzusammeln und dieses im Anschluss strategisch sinnvoll einzusetzen, sollte sich dies auch wieder in steigenden Kursen bei der SFC Energy-Aktie widerspiegeln. Kurzfristig sei ein charttechnischer Rebound möglich, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2019)